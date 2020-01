Man skulle tro, at man havde skudt papegøjen, hvis man dannede par med en af de mest ikoniske musikere nogensinde.

Men livet med 'The King of Rock 'n' Roll', Elvis Presley, var ikke en dans på roser, hvis man skal tro ekskæresten Linda Thompson, der nu fortæller, hvorfor hun valgte at gå fra ham.

»I sidste ende kom jeg til sted i mit liv, hvor jeg tænkte, at det ikke var det liv, jeg havde lyst til at leve,« siger hun ifølge Daily Star.

Skønhedsdronningen Linda Thompson mødte Elvis Presley til en privat visning af en film i 1972.

Her slog det gnister mellem den 15 år yngre kvinde og Presley. Det var begyndelsen på et fire år langt forhold, indtil hun valgte at gå fra 'Can't Help Falling In Love'-sangeren.

Året efter de slog op, gik Elvis Presley bort. Han blev kun 42 år gammel. Han blev fundet livløs på badeværelsesgulvet i sit hjem i Graceland. Det var en blanding af et pillemisbrug samt dårlig kost, der udløste et hjerteanfald.

The King havde også indrømmet over for Linda Thompson, at han var 'en anelse' selvdestruktiv. Det gik op for hende, da hun så, hvordan han indtog sovepiller samt anden medicin i stride strømme.

Men ifølge hende var det for sent, at det var gået op for ham, til at han kunne gøre noget ved det.

Linda Thompson ville gerne have børn, og hun ville giftes. Men hun frygtede for sin kærestes liv. Det gjorde, at hun var både fysisk og psykisk udmattet. Derfor mente hun ikke, at det var en tilværelse, som hun ville bringe et barn ind i.

Hun fortsatte med at være på talefod med Elvis Presley op til hans død. Det var endda sangerens datter Lisa Marie Presley, der oplyste hende om dødsfaldet.

Linda Thompson, der i dag er 66 år, blev i 1991 gift med Bruce Jenner (Cailtyn Jenner i dag, red.), som hun fik sønnerne Brody og Brandon med.

I toppen kan du set en treailer for HBO-dokumentaren 'Elvis Presley: The Searcher', der havde premiere i 2018.