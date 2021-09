Pelle Peter Jensen og Maria Arcel mødte hinanden, da de begge arbejdede på P3.

I dag deler de det hjemmelavede efternavn, der er en sammentrækning af de to radioværters tidligere navne – Jencel.

Det har de heddet siden de 31. august 2019 blev viet ved Hammershus på Bornholm. Øen, Pelle Peter Jencel er vokset op på. Nu er de altså blevet gift – igen. Denne gang på den græske ø, Lesbos, der har stor betydning for Maria Jencel.

»For mig var det bare ekstra betydningsfuldt, at vi skulle giftes i Grækenland, så vi var blevet gift både på Pelles ø og på min ø. Det var bare vigtigt for os begge, at vi gjorde det begge steder,« fortæller Maria Jencel til B.T.

Maria Jencel har tidligere været bosat på Lesbos. Hun er datter af skuespillerinden Nastja Arcel, der har græske aner, og har familie på øen, hvorfor den har en helt særlig plads i P3-værtens hjerte. Faktisk er hun selv blevet døbt i den kirke, hun og ægtemanden nu også er blevet gift i, Mariakirken i Petra.

Selvom det kan virke oplagt, at et par, der – desuden – har aftalt, at de vil giftes »mega mange gange« selvfølgelig skal giftes på den ø, bruden har et særligt forhold til, så endte det alligevel med at være en impulsiv beslutning.

»Vi havde slet ikke planlagt, at det skulle ske nu her. Jeg havde egentlig lidt opgivet det, fordi vi kunne forstå, at der var helt vildt meget papirarbejde i, at få lov til at blive gift i Grækenland. Der stod, det ville tage et år at få gennemarbejdet,« fortæller hun og fortsætter:

»Pludseligt fandt jeg så ud af, at man godt kunne få fornyet sine løfter og få en velsignelse af sit ægteskab uden papirarbejdet. Så jeg ringede til præsten, som er i den kirke hvor jeg også blev døbt, og spurgte, om han kunne vie os.«

Det var onsdag, da Maria Jencel ringede til præsten, og fik et ja tilbage. Det kunne han godt. Fredag.

Med kun et enkelt døgn til at finde brudekjole og bryllupsgaver, så var der ikke tid til at invitere venner og familie til den helt store fest, som dengang parret holdt en storslået bryllupsfest på Bornholm.

»Vi havde bare besluttet os for, at det bare skulle være os, der sagde ja til hinanden igen og fejrede vores kærlighed.«

Helt alene var de dog ikke. Med sig på armen havde Maria Jencel parrets datter, Penelope, der kom til verden 23. januar 2021.

Da vielsen var overstået var det da også en noget mere nedtonet fejring, end da de for to år siden blev gift for første gang.

»Vi tog ud på vores yndlingsrestaurant, fik en gin-tonic, så solnedgangen og snakkede om alle vores drømme, og hvor dejligt, det er, at vi er sammen. Bagefter tog vi hjem på vores terrasse, hvor vi har den smukkeste udsigt, hyggede med Penelope og nød den bryllupsenergi, vi fik, selvom det skete så hurtigt og der ikke var nogle gæster eller fest. Det var ret magisk,« fortæller hun.

Maria Jencel og Pelle Peter Jencel har planer om at skulle giftes igen og igen – og særligt et bestemt sted står højt på listen.

»Vi skal helt sikkert giftes i København. Det er jo totalt vores by. Ellers er planen bare, at vi vil giftes alle de spændende steder i verden, vi skal besøge, hvor det kan lade sig gøre.«