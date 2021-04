»Den uvished er dræbende, Joy.«

For sommerens revyforestillinger er der stadig stor uvished om, hvorvidt de kan afholdes, og om hvor mange der må deltage.

Derfor har ejer af Bakkens Hvile og bakkesangerinde Dot Wessman skrevet et åbent brev på Facebook til kulturminister Joy Mogensen.

»Vi starter prøver på lørdag, og vi går og ved intet om, hvordan vi kan reklamere for den, hvor mange der kan komme, eller om hvilke retningslinjer der kan være i spil,« forklarer Dot Wessman til B.T.

»Der er for eksempel også Cirkusrevyen, som har premiere 7. maj, det er om under en måned. Og de ved intet på nuværende tidspunkt. Vi har ingen oplysninger fået om restriktioner, og vi har ventet rigtig længe i uvished.«

»Det er langt værre end en klar besked om, at vi kun må spille for en halvtom sal. For så ved vi da, hvad vi har at rette os efter. Men lige nu holder du – med den manglende kommunikation – en hel branche og en elsket del af det danske sommerland i en skruestik. For vi aner hverken, om vi er købt, solgt, pantsat eller lejet ud på forventet efterbevilling,« forklarer Dot Wessman.

I sommeren sidste år kunne Bakkens Hvile få lov til at fylde en halv sal til forestillingerne.

»Vi har fået at vide, at vi skal gå efter at bruge de gamle regler, men det er ikke sikkert, at det ender med at blive sådan. Det kan være en bedre eller værre situation, vi står i til sommer,« fortæller Dot Wessman.

»Derfor er der ingen oplysninger om restriktioner, og vi har ventet længe nu. En forestilling sælger ikke sig selv, der skal bruges tid på markedsføring på en tryg måde, at øve, at sikre steder, så gæsterne trygt kan komme og være en del af den fulde pakke.«

Det er dog ikke alle steder på kulturområdet, der lever i stor uvished.

På onsdagens samråd om udendørs sportsbegivenheder kunne Joy Mogensen fortælle, at fans på stadion var en del af den forventede forhandlingsplan.

»Det indgår helt konkret i de forhandlinger om genåbning, som vi har med partierne i disse dage. Men jeg kan jo ikke sige, hvad vi kan opnå politisk enighed om i forhold til genåbning fra 21. april,« sagde hun på samrådet.

Dette er også noget, Dot Wessman imødekommer, men det ændrer ikke forestillingernes uvished.

»Det er fantastisk, at der kommer tilskuere tilbage til fodboldkampe, for det bliver absolut bedre med tilskuere. Men kampene er jo sat til at skulle spilles. Scenen er allerede sat for dem. Vi ved ikke, om vi i sidste ende overhovedet kan få lov til at holde åbent.«

»Normalt kan man være 200 i salen, og det løb kun lige præcis rundt sidste år, og det var med halvt publikum. I år er vi indstillet på det samme, men det er kun vores egen forventning, vi må snart få at vide, hvad vi skal gøre, da det handler meget om økonomi for os. Man vil jo gerne producere en så flot forestilling som muligt.«

For Dot Wessman og resten af Bakkens Hvile vil man hellere få et svar, der er nedslående eller med forbehold, end at blive ved med at gå uden svar.

»Der er ikke nogen, som kan forudse fremtiden, men at blive holdt hen i det uvisse er hverken fair for os, vore kunstnere – eller for publikum.«