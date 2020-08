Den svenske skuespiller Göran Forsmark er død.

Göran Forsmark nåede at sætte et stort aftryk på svensk film og tv, hvor han havde mere end 100 roller, inden han tirsdag blev fundet død i sit hjem i en alder af 65.

»Han var en mand, som tænkte ud af boksen. Det er et kæmpe tab for mig personligt, men også for teatret og filmen,« siger hans ven Ann Petrén til Aftonbladet.

Göran Forsmark gik benhårdt efter at blive teaterskuespiller og uddannede sig fra Teaterhögskolan i Malmö i 1979. Sit mere folkelige gennembrud fik han dog i film som 'Jægerne' og 'Populærmusik fra Vittula', og han medvirkede desuden i 'Hånden på hjertet' instrueret af danske Susanne Bier.

Herudover har han medvirket i en stribe julekalendere.

I 1993 modtog han Teaterförbundets Vilhem Mobergstipendium.

Hans sidste rolle blev som forsvarsminister Peter Hultqvist i et radiospil, som blev sendt i juni som en del af flere digitale forestillinger, som skulle sendes under corona-epidemien.

»Vi har ikke udgivet det endnu, men vi agter at færdiggøre det,« fortæller hans ven Richard Turpin, med hvem Göran Forsmark grundlagde teatret Tribunalen i 1995.