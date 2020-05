På det store lærred spiller Chris Evans en superhelt med nærmest uovervindelige evner, men i virkeligheden er han ret menneskelig med udfordringer ligesom alle os andre.

Det afslørede Hollywood-stjernen, da han for nylig medvirkede i podcasten 'Award's Chatter'.

Han har nemlig lidt af stress og angst, og det var lige ved at koste ham rollen, som de fleste husker ham for, fortæller han i podcasten ifølge The Independent.

Flere gange takkede han nemlig nej til at spille rollen som Captain America i de berømte Marvel-film.

Chris Evans, der her ses på den røde løber ved Oscar-uddelingen, var lige ved at gå glip af sit livs rolle på grund af problemer med psyken. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Chris Evans, der her ses på den røde løber ved Oscar-uddelingen, var lige ved at gå glip af sit livs rolle på grund af problemer med psyken. Foto: MARIO ANZUONI

Han endte dog som bekendt med at acceptere tilbudet, og i dag lever han bedre med sin psykiske udfordringer.

Det var i forbindelse med indspilningen af filmen 'Puncture', at skuespilleren for første gang blev ramt af anfald, han ikke kunne styre.

»Jeg startede med for alvor at tænke, 'jeg er ikke sikker på, det her (skuespil, red.) er noget for mig, jeg er ikke sikker på, jeg føler mig så sund, som jeg burde,« fortæller han i podcasten.

Han siger, at det også havde en effekt, at internettet mere og mere blev et sted, hvor folk luftede deres meninger.

Fra 2011 medvirkede han dog alligevel i Marvel-serien af film, men det var ikke uden bump på vejen derhen. Efter at have været til test var der snak om at skrive under på ni film, men det takkede Evans nej til, fordi han frygtede, han ikke ville kunne klare det.

Antallet af film, han forpligtede sig til, blev sænket til seks, og lønnen blev også formindsket, men alligevel han fast i sin afvisning.

Det var først, da filmselskabet direkte tilbød ham rollen, uden han behøvede at gå til flere auditions, at han accepterede at skulle spille den kække Captain America. Noget, han i dag er meget taknemlig for.

»Det var den bedste beslutning, jeg nogensinde har taget, og det skylder jeg virkelig Kevin Feige (Marvel-chefen), at han var vedholdende og holdt mig fra at lave en kæmpe fejltagelse.«