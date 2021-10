Det er ikke meget, der går Jamie Spears' vej i øjeblikket.

For en måneds tid siden tabte han kampen om at fastholde formynderskabet over sin popstjernedatter, Britney Spears, og nu går det yderligere ned af bakke for ham.

Det er nemlig ikke kun hans datter, som tydeligvis ikke vil have noget med ham at gøre.

Også hans advokater forsøger nu at komme så langt væk som muligt. Det skriver Page Six.

Jamie Spears og Britney Spears.

Ifølge det amerikanske medie har advokatbureauet Holland & Knight i hvert fald droppet ham som klient.

Det har de gjort, selvom det er dem, som har stået ved hans side gennem hele sagen.

Ifølge Page Six skyldes advokatflugten, at de er bange for, at Britney Spears' og hendes hold af advokater vil sagsøge Jamie Spears', når sagen officielt er færdigbehandlet.

Det sker efter 12. november, hvor retten i en høring vil gennemgå sangerindens ønsker i forhold til helt at undslippe formynderskabet.

»Mathew Rosengart (Britney Spears' advokat, red.) har gentagne gange understreget, at han vil undersøge og sagsøge Jamie (Spears, red.),« siger en kilde til Page Six og fortsætter:

»Hvis og når han gør det, vil Jamie skulle forsvare sig selv, og det ser umiddelbart ikke ud til, at han står særlig godt i den sag,« fortsætter kilden.

Kilden udtaler også, at årsagen til, at Holland & Knight har trukket sig, skyldes, at de er nervøse for, om Jamie Spears kan betale advokatudgifterne, når han ikke længere er formynder af Britney Spears' formue.

Hverken Jamie Spears eller hans – nu tidligere – advokatbureau har udtalt sig til Page Six.



Det amerikanske medie mener dog at vide, at han allerede har fundet sig et nyt hold af advokater, så han kan forsvare sig selv i et eventuelt søgsmål.