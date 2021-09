Da Billie Eilish slog igennem, så man hende som oftest i stort tøj, der sad løst.

I marts vendte hun skuden. Første skridt i en ny retning var, at hun skrottede de ellers velkendte grønne rødder og farvede sit hår blond. Dernæst skabte hun overskrifter, da hun to måneder senere optrådte på forsiden af det britiske magasin Vogue. På denne ses stjernen, inspireret af Marilyn Monroe, med langt, lyst hår og iklædt lingeri.

Siden da har hun blandt andet delt en række billeder på sin Instagram-profil, hvor hun er iført et korset og sangerindens kavalergang tydeligt kan skues.

»Jeg mistede 100.000 følgere, bare på grund af brysterne,« fortæller Billie Eilish nu i et interview til Elle.

Et af billederne, Billie Eilish delte på Instagram. Vis mere Et af billederne, Billie Eilish delte på Instagram.

»Folk er bange for store bryster.«

Desuden sætter hun ord på, at hun konstant bliver vurderet på, hvordan hun vælger at klæde sig.

»Forleden besluttede jeg mig for at bære en tanktop. Det var ikke engang en provokerende top, men jeg ved, at folk kommer til at sige: 'Hun klæder sig sexet og forsøger at komme med et statement'. Men jeg siger: 'Nej, det gør jeg ikke. Det er 500 grader varmt, og jeg vil bare gerne have en tanktop på.'«

I interviewet forklarer hun årsagen til stilændringen med, at hun gerne ville have en anden æstetik til sit andet album 'Happier Than Ever'.

Billie Eilish som hun så ud før. Foto: Mario Anzuoni Vis mere Billie Eilish som hun så ud før. Foto: Mario Anzuoni

»Jeg havde ikke noget mål om 'dette vil få alle til at tænke anderledes om mig'. Jeg har haft hår i forskellige farver og vibes til alt, hvad jeg nogensinde har gjort. Jeg ville have, at dette album skulle have sin egen ting,« beretter hun.

I forbindelse med en kampagne, hun lavede for Calvin Klein i 2019, afslørede hun, hvorfor man førhen så hende i stort, løst tøj. Dengang forklarede hun, at det var et valg, hun havde taget for at beskytte sig selv. For ikke at få dømt eller seksualiseret sin krop.