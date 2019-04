Hvis du får lavet botox eller restylane, så har du formentlig hørt nogle sige, at du bare burde være glad for det udseende, som du har. Men det er måske snart slut.

Flere og flere får nemlig lavet kosmetiske indgreb og behandlinger.

Lige nu har branchen en vækst på cirka 10 procent, og i 2017 var der 1360 kosmetiske klinikker i Danmark. I 2010 var der blot 533 klinikker. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Blandt kendte danskere er trenden lettest at få øje på, for der er nemlig også et stigende antal, der taler åbent om, hvilke indgreb og behandlinger de har fået lavet. Samtidig bruger flere store klinikker de kendte som ambassadører.

Ambassadørerne skal være et ansigt på, at den type indgreb og behandlinger er for alle.

To af dem er sangerinderne Szhirley på 42 og 35-årige Maria Lucia, der har valgt at få fjernet hår permanent hos klinikken CeriX.

»Jeg får fjernet hår på ben, armhuler og på overlæben. Jeg overvejer at få fjernet ved bikinilinjen og andre steder, hvor der er uønsket hårvækst,« fortæller Maria Lucia på CeriX' hjemmeside.

En anden sangerinde, Stine Bramsen på 32 fra Alphabeat, får lavet en behandling, der har udjævnet hendes hud i ansigtet og mindsker pigmentforandringer. Den 30-årige fodboldspiller Sanne Troelsgaard får lavet samme type behandling.

For de fleste, der får lavet behandlinger og indgreb i ansigtet, er det alderen, der spiller ind.

Og det er ikke kun kvinder. Danseren Thomas Evers Poulsen, som man nok kender bedst fra tv-programmet 'Vild med dans', får også lavet behandlinger hos CeriX.

»Det kan godt være, jeg er glad for mine dansehåndtag, men ikke så glad,« fortæller han på klinikkens hjemmeside.

Derfor har han valgt at få mindsket fedtdepoterne ved hoften via en behandling, der hedder CoolTech, hvor man fryser fedtet væk.

Og han har faktisk delt et billede af det på Instagram.