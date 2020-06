Det starter med blåskimmelost og vil slutte med døden. Den populære journalist, komiker og tv-personlighed Anders Lund Madsen er hoppet med på podcastbølgen og har lavet sin egen podcastserie.

Og det bliver en særlig en af slagsen. Podcasten er nemlig en slags hyldest til Wikipedia, det brugerredigerede onlineleksika, og Anders Lund Madsen har tænkt sig at gå alle opslagsværkets mange emner igennem.

»Wikipedia er det bedste, der er sket nogensinde. For mig. Men det er der mange, der har for travlt til, og jeg forsøger så at servicere det behov,« siger han til 'Alt for damerne'.

I podcasten, der har fået det meget kreative navn ‘Fedeabes forklaringer’, vil Anders Lund Madsen få forskellige eksperter til at forholde sig til de emner, han tager op.

»Det bedste, jeg ved i hele verden, næst efter elskov, er at få en ekspert til at forklare omkring det, hun er ekspert i. Hvis bare hun har en form for passion omkring det, så er det ekstremt underordnet for mig, hvad hun taler om. Der er så meget derude, vi ikke aner findes. Det er ligesom en gave, der bliver ved med at give,« siger han.

Der er flere end 100.000 emner i Wikipedia, og derfor var det ikke helt nemt for Anders Lund Madsen at beslutte, hvor han skulle begynde.

Han kan da heller ikke helt forklare, hvorfor første emne endte med at være blåskimmelost.

»Det virkede som et godt sted at starte. Det er ligesom, når du starter på et rigtig stort puslespil på 20.000 brikker. Så tager du kantbrikkerne først. Jeg prøver også lige at starte med kantbrikkerne,« forklarer komikeren, der dog har besluttet sig, at han vil slutte med døden i det sidste afsnit, da døden symboliserer en afslutning.

Undervejs kommer han dog også blandt andet ind på, hvorfor plastre kan klistre samt på quinoafrøets oprindelse.

Den humoristiske podcast produceres af Talk Town, og til at begynde med vil der blive lavet afsnit.