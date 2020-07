Mathilde vil for guds skyld ikke kaldes for realitystjerne, for hun mener bestemt ikke, at titlen passer på hende.

Ganske vist er hun (næsten) kærester med Robin Christensen fra ‘Ex on the Beach’ og så hænger hun ud med en masse realitystjerner – ikke mindst har hun været roomies med Ida Søjborg fra ‘Love Island’.

Men alligevel vil 20-årige Mathilde Mulvad Beuschau, som vi første gang stødte på i TV2-successen ‘Årgang 0’, for guds skyld ikke kaldes realitystjerne.

»‘Årgang 0’ er jo ikke et realityprogram, og jeg har ikke været med i sådan noget ‘Ex on the Beach’, ‘Paradise Hotel’, fordi det siger mig ikke noget. Og jeg kunne da have meldt mig til det en milliard gange, hvis det var det, jeg gerne ville, men det vil jeg ikke. Så jeg bliver lidt småirriteret over at blive kaldt realitydeltager, når jeg ikke mener, at ‘Årgang 0’ er et realityprogram,« forklarer hun til Realityportalen.

“Det er jo bare druk og fest og hor”

Mathilde forstår dog godt, at mange tænker hende ind i realityverdenen, fordi hun netop omgås med så mange realitystjerner. Alligevel vil hun dog ikke selv kaldes noget sådant.

»Nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger, fordi jeg har så mange venner, som er realitydeltagere, men det er jo bare druk og fest og hor og have sex på tv, bare ting som ikke siger mig så meget. Jeg ser det sgu ikke engang selv,« forklarer Mathilde, der dog gav sig til at se fjerde sæson af ‘Ex on the Beach’, da hun fandt sammen med Robin, der deltager i sæsonen.

»Jeg kan godt blive sådan lidt irriteret over, at folk mener, at jeg er ligesom dem, når jeg har kunne klare mig med følgertal og Instagram og alle de her ting, uden at være med i et realityprogram. Så det er der, det pisser mig lidt af,« fortæller Mathilde.

Hårdt Instagram-arbejde

Mathilde forklarer, at hun gennem flere år har lagt mange kræfter i at bygge sin Instagram-profil op, til hvor den er i dag med over 50.000 følgere og muligheder for reklamesamarbejder.

»Så det der med at være deltager i et realityprogram og så komme hjem, og så har du 70.000 følgere, fordi man har været med i tv. Og det er der jo i princippet ikke noget galt med, men der hvor det bliver mærkeligt for mig, det er når man decideret melder sig til et realityprogram for at komme hjem og få en boomende Instagram og omtale og alle de her ting. Og jeg har bare brugt en del år nu på at arbejde på min Instagram,« forklarer hun.

Klar på tv – ikke reality

Men selvom Mathilde aldrig kunne finde på at melde sig til et klassisk realityprogram, så er hun ikke bleg for at skulle lave mere tv engang, bare af den lidt mere “voksne” slags.

»Jeg kan jo godt lide at lave tv. Og jeg har lavet tv i meget længere tid end de andre realitydeltagere,« storgriner Mathilde, der deltog i ‘Årgang 0’ i de første syv år af sit liv, indtil familien meldte sig ud.

