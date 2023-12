Verdensstjerne Dua Lipa har brugt weekenden i København.

Det afslører den 28-årige musiker selv i et opslag på Instagram, hvor hun deler en række billeder fra besøget.

»KBH weekend med mine søstre,« skriver Dua Lipa efterfulgt af en emoji med det danske flag.

På billeder i opslaget kan man se, at weekendturen i det danske hovedstadsområde blandt andet bød på en tur på kunstmuseet Louisiana i Humlebæk og en tur forbi Vaffelbageren i Nyhavn.

På sine stories på Instagram deler Dua Lipa ligeledes flere billeder fra turen.

»Alt vi lavede var at spise mad,« skriver verdensstjernen blandt andet til billedet af de østers, hun fik på den moderne, mexicanske restaurant Sanchez på Vesterbro.

»Jeg ville flyve tilbage til København bare for den her kyllingesandwich,« skriver Dua Lipa ligeledes til et billede af sandwichen fra det hippe Nørrebro-burgersted Poulette.

Dua Lipa har ligeledes delt billeder fra rugbrødsmadderne på restaurant Sonny, den klassiske danske menu på restaurant Barr og sin dessert på den vegetariske café Atelier September.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af DUA LIPA (@dualipa)

De engelske veninder, der var draget med Dua Lipa til Danmark, er influenceren Sarah Lysander Svendby Carter og eventdirektøren Rosie Viva.

Sidst Dua Lipa officielt var i Danmark, var da hun sidste år gav en anmelderrost koncert på Roskilde Festival.