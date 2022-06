Lyt til artiklen

Dua Lipa leverede varen.

I et år hvor det er svagt med rigtig, store hovednavne, var det torsdag aften op til den 26-årige, engelske popstjerne at sørge for underholdningen på Orange scene, og hun gav heldigvis et fremragende popshow, der kun dalede sporadisk i intensitet og sørgede for masser af dansemuligheder.

Sidst Dua Lipa spillede på Orange scene i 2018, var hun stadig først for alvor på vej ind i danskernes bevidsthed.

Nu har hun CV'et spækket med hits, og der var derfor også proppet med folk til hendes post-Corona-show, der om ikke andet var troppet op for at se årets vel nok største giraf - udover Thomas Helmig, selvfølgelig.

Dua Lipa spiller på Orange på Roskilde Festival torsdag den 30. juni 2022.

'Roskilde, what the fuck!, råbte Dua Lipa flere gange og virkede ægte benovet over det flotte fremmøde.

Ellers var det et stramt koreograferet popshow i fuld kontrol med hendes dansable stribe af numre, hvor der samples af gamle hits til højre og venstre.

Et tidligt højdepunkt var 'Love Again' med det fede stryger-sample.

Hun havde herefter fordelt hitsene med rund hånd og mistede kun få gange publikums opmærksomhed, så festen hele tiden blev kickstartet med et nyt stort nummer, som 'One Kiss', 'Levitating' og ikke mindst gigant-afslutningen 'Don't Start Now'.

Dua Lipa spiller på Orange på Roskilde Festival torsdag den 30. juni 2022.

Der var underligt lavt skruet ned for højtalerne i udkanten af Orange scenes område, og hun kunne godt have vist mere 'menneskeligt' nærvær fra scenekanten.

Men det fungerede, det var sødt at se hele banden arm i arm på scenen synge Elton John-samarbejdet 'Cold Heart', og da der til sidst blev kastet store bolde ud fra scenekanten, var popopskriften fulgt til punkt og prikke.

Efter onsdagens sløje 'hovednavn'-start med Post Malone var det en fornøjelse at have Orange scene-festen tilbage i fuld vigør, og nu venter det store danskerbrag fredag med ovennævnte Helmig og Jada med Tyler The Creator som gæstesolist.

