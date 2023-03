Lyt til artiklen

»Jeg er helt nedslået over, at jeg skuffer mine fans.«

Sådan starter Rod Stewart sit seneste Instagramopslag, hvor han fortæller, hvorfor han med kort varsel er blevet nødt til at aflyse sin optræden sammen med Cyndi Lauper og Jon Stevens til A Day on the Green-festivalen i Adelaide, Australien.

»Sent i morges fik jeg at vide, at jeg har en virusinfektion, og at min hals er for irriteret til at synge. Jeg er kun et menneske og bliver nogle gange syg ligesom dig. Min største glæde er at optræde for dig, så jeg gør alt, hvad jeg kan for at komme i bedring og komme tilbage på scenen,« skriver den 78-årige sanger.

I kommentarfeltet vælter det da også ind med kommentarer fra hans mange fans, som ønsker ham en hurtig bedring.

At Rod Stewart nu må kæmpe en smule med helbredet er ikke noget i forhold til det 2022, han gik igennem.

Inden for to måneder mistede han begge sine brødre, Bob og Don.

Samtidig fik han også en chok, da hans blot 11-årige søn Aiden måtte indlægges, fordi der var mistanke om, at han havde fået et hjerteanfald.

»Han blev helt blå og var bevidstløs, indtil han faldt til ro. Det var skræmmende, men det viste sig at være et panikanfald,« forklarede stjernen til People.