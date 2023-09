Nu er det officielt.

Duane 'Keffe D' Davis er nu tiltalt for mordet på Tupac Shakur i 1996.

Det skriver nyhedsbureauet AP, efter en storjury i Nevada har behandlet sagen i en retssal fredag.

60-årige Duane 'Keffe D' Davis er et af de sidste levende vidner til det fatale skyderi fra en Cadillac mod den BMW, Tupac sad i den skæbnesvangre dag i 1996.

Marc DiGiacomo fra delstatens statsadvokatskontor oplyste, at storjuryen har behandlet sagen i »flere måneder«.

Han beskriver, at Duane Davis skulle have været ansvarlig for den kriminelle handling, og at det var ham, der beordrede, at Tupac Shakur skulle dø.

Han blev anholdt fredag morgen, mens han var ude at gå en tur.

Duane Davis har længe været kendt blandt efterforskerne og har tidligere indrømmet i interviews og i biografien 'Compton Street Legend', at han var til stede i Cadillacen, hvor der blev skudt fra.

For to måneder siden blev hans kones hjem ransaget af politiet i Las Vegas, hvor det lød, at de ledte efter genstande »med relation til mordet på Tupac Shakur«.

Tupac Shakur blev skudt den 7. september 1996, mens han sad i en BMW, der blev kørt af Death Row Records-pladeselskabsbossen Marion 'Suge' Knight som en del af en konvoj på omkring 10 biler.

De holdt for rødt, da en hvid Cadillac kørte op på siden af dem og affyrede skud.

En uge senere var Tupac død.

Mysteriet om, hvem der dræbte rapperen, har undret verden siden.

Der har endda været forskellige konspirationsteorier ude om, at han slet ikke skulle være død.

Men nu tyder det på, at sagen 27 år senere kan blive lukket.

Og gerningspersonen er ikke videre overraskende, hvis man har fulgt efterforskningen gennem mange år.

Det forklarede Greg Kading, en nu pensioneret Los Angeles-politibetjent, der brugte år på at efterforske Tupac-mordet og endda skrev en bog om det, til AP i et interview.

»Folk har længtes efter, at han blev arresteret i lang tid. Det har aldrig været uopklaret i vores øjne. Den har ikke været retsforfulgt,« sagde han i selvsamme interview.