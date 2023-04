Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

For kun et par uger siden kunne mediemogulen Rupert Murdoch annoncere, at han var forlovet for femte gang i sit 92 år lange liv.

Men fem bryllupper skulle det altså ikke blive til.

Det skriver mediet Vanity Fair.

En kilde tæt på Murdoch fortæller til mediet, at brylluppet, der skulle have fundet sted til sommer, er aflyst.

Murdoch, der for mindre end et år siden blev skilt fra sin fjerde kone, Jerry Hall, skabte ellers overskrifter, da han tilbage i januar blev spottet på ferie med sin nu eksforlovede, Ann Lesley Smith.

Allerede to måneder efter offentliggjorde parret deres, at de skulle giftes.

Dengang fortalte en begejstret Murdoch om forlovelsen til en skribent fra The New York Post.

»Jeg var meget nervøs. Jeg frygtede at blive forelsket – men jeg vidste, at dette ville være min sidste. Det må hellere være. Jeg er glad,« sagde han til sladderklummeskribenten Cindy Adams.

Han skulle angiveligt have nået at købe en diamantring til Smith for intet mindre end 17 millioner kroner.

Årsagen til bruddet er endnu ikke bekræftet, men ifølge Vanity Fair har en kilde et godt bud.

Ann Lesley Smith er nemlig meget religiøs, og faktisk så meget, at det ifølge kilden gjorde Murdoch utilpas.

Rupert Murdoch er ejer af hundredvis af nyhedsmedier verden rundt, han var tæt med tidligere præsident Trump under hans tid i Det Hvide Hus og er ifølge Bloomberg næsten otte milliarder dollar værd.

Murdoch selv har ikke kommenteret bruddet.