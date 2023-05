Hvis han er heldig, så ser han dem få uger om året.

Men heller ikke mere end det.

For når den danske tennisstjerne Holger Rune rejser jorden rundt for at jagte drømmen om at blive nummer ét i verden, har det en høj pris.

Tæt på 300 rejsedage om året betyder nemlig, at hverken den 20-årige danskers far, Anders, eller storesøster, Alma, har mulighed for at følge tenniskometen på sidelinjen særligt tit.

Holger Rune på det berømte tennisanlæg Monte Carlo Country Club. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Holger Rune på det berømte tennisanlæg Monte Carlo Country Club. Foto: Bax Lindhardt

Og det er en pris, der er nødvendig, men som ikke altid er sjov. Langtfra endda.

Det fortæller Holger Rune i et eksklusivt interview med B.T. i Monaco:

»Jeg er jo meget væk fra dem, men jeg synes, vi er gode til at lave nogle små sammenkomster, hvor vi lige mødes et sted allesammen. Så kan vi lige få catchet op, når vi har et break.«

Og netop de små besøg i den ekstremt travle kalender er altafgørende for den danske tennisprins.

Holger Rune sammen med hans mor, Aneke Rune. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Holger Rune sammen med hans mor, Aneke Rune. Foto: Bax Lindhardt

For selv om hans mor og manager, Aneke Rune, følger ham overalt i verden, har han brug for at se resten af familien, så meget han nu kan.

»Det betyder meget for mig, at de kommer herned (Monaco, red.), når jeg pludselig har brug for det eller savner dem. Det er vigtigt for mig, og det giver mig så meget, når jeg spiller. Bare det at kunne mærke familieånden,« forklarer han og fortsætter:

»Familien betyder alt for mig. Deres støtte betyder alt. Man kan stole 100 procent på ens familie, og de er der bare for én. I de gode tider og i de dårlige tider.«

Som atlet er afsavnet til familien en betingelse, der dog altid har stået soleklart for stortalentet.

B.T. har besøgt Holger Rune i Monaco. Foto: Bax Lindhardt Vis mere B.T. har besøgt Holger Rune i Monaco. Foto: Bax Lindhardt

»Det er et stort savn, men det er jo en sportsudøvers lod. Medmindre man vil rejse rundt med hele familien, og så bliver det bare mange på én gang. Altså... det er jo bare en del af det at være eliteudøver,« fortæller Holger Rune.

Den manglende familietid er dog en betingelse, som han aldrig kommer til at gå på kompromis med, så længe karrieren har kurs mod stjernerne.

Her er drømmen om at blive verdens bedste nemlig alt, alt for vigtig.

Især når han tænker på, at forældrene for år tilbage ofrede både tid og en hulens masse penge for at kunne hjælpe deres tennisjuvel frem til store triumfer.

»Jeg er bevidst om, at det er deres skyld, jeg har fået chancen. Og det er jeg meget taknemmelig over,« afslutter danskeren.

Foruden tid med familien har Holger Rune ligeledes givet afkald på adskillige ting de senere år for at nå hele vejen til tops.

