En spirende tenniskarriere koster blod, sved, træningstimer... og penge. Rigtig mange penge.

Og indtægterne kan sjældent følge med de mange, mange udgifter i begyndelsen af karrieren.

Det har dansk tennis' hotteste darling – og særligt familien – måttet sande i de tidlige år af Holger Runes vej mod verdenstoppen.

I 2019 solgte Rune-familien sommerhuset, man optog lån i huset i Gentofte, mens mor Aneke har sat sin virksomhed på standby og endda droppet sin pensionsopsparing for at finde midler og tid til at rejse verden rundt, til at betale trænere og specialister og til ophold på de fineste tennisakademier i verden.

Udgifterne har været langt større end indtægterne – men nu, godt tre år senere, ja, så kan Rune-familien begynde at skumme fløden og mærke afkastet fra det store sats på kontoen.

For millionerne er ganske enkelt væltet ind efter et uhyre succesfuldt 2022, der foreløbig kulminerede i en episk finalesejr over selveste Novak Djokovic ved ATP Masters i Paris søndag.

Det var nemlig ikke kun karrierens største sejr, som Rune kunne juble over.

Nej, han kunne også dollargrine over præmiesummen på hele 6,2 millioner kroner, der vil ramme kontoen.

Runes største præstationer i 2022 Vinder ATP Masters 1000-turneringen i Paris, november (præmiepenge: 6,2 millioner kroner)

Når finalen i ATP 500-turneringen i Basel, oktober (præmiepenge: 1,6 millioner kroner)

Vinder ATP 250-turneringen i Stockholm, oktober (præmiepenge: 734.000 kroner)

Når kvartfinalen i Grand Slam-turneringen French Open, maj (præmiepenge: 2,8 millioner kroner)

Vinder ATP 250-turneringen i München, maj (præmiepenge: (præmiepenge: 605.000 kroner)

Og de 6,2 millioner betyder, at Runes samlede præmiesummer på ATP Touren i 2022 løber op i hele 17,6 millioner kroner.

Oven i det kan Rune og familien lægge indtjening fra sponsorater og samarbejder med eksempelvis kæmpebrandet Nike og den danske energidrik State, der blandt andet har Christian Eriksen og Caroline Wozniacki i ejerkredsen.

Men der er da også lidt udgifter, der skal hentes ind, for Aneke Rune har rejst verden rundt med Holger Rune, siden han var 12 år gammel.

Og det har kostet.

»Det ER dyrt at etablere sig i tennis, og man skal være villig til at gøre det nødvendige,« sagde hun tidligere i år til lederstof.dk, mens hun i 2019 fortalte DR om salget af sommerhuset og lånet i huset:

»Det frigør midler til, at vi kan finansiere Holgers tennis. På samme måde har jeg valgt ikke at have en pensionsopsparing, hvilket mange nok vil undre sig over. Jeg tænker, at det her projekt nok skal give os noget. Om ikke tennis, så via en anden vej,« lød det fra Aneke Rune, hvis profeti nu må siges at være gået i opfyldelse.

Og det kan faktisk blive endnu bedre.

Rune er nemlig lige nu førstereserve til sæsonfinalen i Torino, hvor de bedste otte på verdensranglisten dyster – og går man ubesejret gennem gruppen og ender som vinder, så venter der historiske – og astronomiske – 35,73 millioner kroner!