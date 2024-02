Selv om Holger Rune har travlt på banen, så ligger investeringerne ikke ligefrem stille.

For den danske tennisstjerne er ved at kigge på boliger i Sydfrankrig.

Eller...det gør hans mor og manager, Aneke Rune. Det danske stortalent er nemlig i øjeblikket i Mexico for at spille ATP-turnering i Acapulco.

Og derfor er det mor-Aneke, som må fare rundt på de sydfranske landeveje i disse dage. Det fortæller hun til B.T.

Holger Runes og hans mor, Aneke Rune, i Monaco. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Holger Runes og hans mor, Aneke Rune, i Monaco. Foto: Bax Lindhardt

»Holger har jo ytret, at han har nogle investeringer, han gerne vil have foretaget. Så jeg har 30 forskellige emner, jeg skal ned og kigge på. Og så plukker jeg fire-fem af dem ud, som jeg så vil præsentere for ham. Jeg ved jo, hvad han kan lide,« lyder det.

Det danske stortalent har tidligere fortalt, at han har steder som New York, Miami og Dubai på ønskelisten over mulige boliger de kommende år.

I første omgang er det dog Sydfrankrig, hvor der meget vel kan ende med at blive investeret store millionbeløb den kommende tid.

»Holger synes, det kunne være hyggeligt at have noget i Sydfrankrig. Et familiested og feriehus på samme tid, fordi det er tæt på Monaco, hvor han bor. Så kunne han invitere familie og venner derned og holde lidt fri i ny og næ,« siger Aneke Rune og fortsætter:

Foto: Bax Lindhardt Vis mere Foto: Bax Lindhardt

»Han er jo en lystbetonet investor, så det skal være noget, han kan bruge, og som giver mening for ham. Så jeg skal ned og kigge på en masse med tre mæglere. Jeg er helt booket.«

Holger Rune har i forvejen en lejlighed i Nordhavn, København, samt et sommerhus i Vejby, Nordsjælland.

Det er ikke mere end tre uger siden, at Aneke Rune chokerede de rød-hvide tennisfans, da hun meddelte, at hun stoppede som pressechef for sin søn.

Og siden da har hun heller ikke siddet på sin ellers vante plads i Holger Runes spillerboks.

Det bliver der dog snart ændret på.

For efter planen rejser Aneke Rune nemlig snart til USA for at støtte sin søn.

»Foreløbig arbejder vi med en plan, hvor jeg tager over til ham mellem Indian Wells og Miami Open. Og så rejser han jo tilbage til Europa derefter,« afslutter hun.

