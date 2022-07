Lyt til artiklen

Tirsdag har flere danskere kigget op mod solen og undret sig – for igennem dagen har solen været omkranset af en rund regnbue.

»Det bombarderede min indbakke med 'hvad fanden foregår der – er der en regnbue rundt?'« fortæller influencer Anders Hemmingsen i tirsdagens udgave af B.T.-podcasten 'Helt væk'.

Mange havde nemlig uafhængigt at hinanden taget billeder af tirsdagssolen og sendt til Anders Hemmingsen for at få opklaret mysteriet.

Derfor havde han i tirsdagens podcastudsendelse allieret sig med ingen ringere end vejrvært Peter Tanev.

Vejrfænomenet har undret flere danskere – derfor har Anders Hemmingsen allieret sig med vejrvært Peter Tanev, der forklarer, at solens regnbueskørt altså ikke betyder, at dommedag er nær. Foto: Anders Hemmingsen

»I og for sig er det et meget normalt fænomen,« forsikrer TV 2-værten.

Det er bare oftest om vinteren – og ikke som tirsdagens solrige sommerferiedag – at man ser fænomenet, der har kunnet ses i stort set hele landet.

For den runde ring om solen er det almindelige optimistiske fænomen i atmosfæren, man kalder en »halo«, forklarer han.

»Der er nogle høje skyer deroppe, som består af iskrystaller, og de her iskrystaller er sekskantede, og når de ligger på en speciel måde, og solen så skinner igennem de her iskrystaller, så virker det som et prisme,« forklarer Peter Tanev.

Peter Tanev har i mange år været vejrvært på TV 2 Vejret. Foto: Asger Ladefoged

»Så kommer solens stråler ud med en vinkel på 22 grader, men det betyder så, at det danner en ring rundt om solen, som kaldes en halo.«

Tilmed kan halo-fænomenet også opstå omkring en fuldmåne, eller eksempelvis omkring en lygtepæl, hvis der er rimtåge.

Men selvom mange danskere tirsdag har undret sig over vejrfænomenet, så har tidligere tiders landmænd kendt så udmærket til det.

»De der høje, tynde iskrystaller, de kommer netop, når der er en front på vej ind over Danmark. Og en front giver jo ofte regnvejr, så vores forfædre vidste, at som regel i hvert fald, når der kom de her haloer, så kunne de forvente regn indenfor de næste 10-12 timer,« fortæller Peter Tanev.

Vejrfænomenet har undret flere danskere – derfor har Anders Hemmingsen allieret sig med vejrvært Peter Tanev, der forklarer, at solens regnbueskørt altså ikke betyder, at dommedag er nær. Foto: Anders Hemmingsen

Denne her gang er det dog en tør front, så onsdag morgen vil det formentligt være lunt og med mange skyer på himlen, beroliger vejrværten.