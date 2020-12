Hans Lindberg er blevet vraget til den danske trup, som i januar skal forsvare VM-guldet.

Landstræner Nikolaj Jacobsen har i stedet foretrukket Lasse Svan Hansen og den unge Johan Hansen på højre fløj.

Og det gør ondt på rutinerede Lindberg, der har været en fast del af landsholdet siden 2007.

»Jeg er selvfølgelig enormt skuffet. Utroligt skuffet. Det må jeg være ærlig og sige. Og også lidt uforstående. Jeg ved ikke rigtig helt, hvad jeg skulle have gjort anderledes spillemæssigt det seneste års tid for at overbevise Nikolaj om, at jeg stadig skulle være en del af landsholdet,« siger 39-årige Hans Lindberg og fortsætter:

»Jeg har spillet rigtig godt de sidste fem kampe og scoret nærmest 50 mål. Og jeg spillede rigtig godt hele sidste sæson og lå nummer to på topscorerlisten i Bundesligaen, før coronaen stoppede sæsonen. Jeg skal ikke tage noget fra de to andre, men hvis jeg bare kigger på mig selv, så har jeg svært ved at se, hvad jeg skulle gøre anderledes for at være med.«

»Så det er jo frustrerende. For jeg føler lidt, det er en beslutning, der er taget for lang tid siden. Jeg føler ikke rigtig, at jeg har haft nogen chance for at kunne ændre noget.«

Hvad mener du med, at det er en ‘beslutning, der er taget for længe siden’?

»Jeg har fornemmelsen af, jeg kunne lave 1000 mål de sidste fem kampe. Det ville ikke have gjort nogen forskel. Jeg føler ikke spillemæssigt, at jeg kunne gøre noget for at overbevise Nikolaj om, at jeg skulle være med. Så det er lidt ærgerligt. Men det er jo hans ret at vælge de to andre.«

Nikolaj Jacobsen siger, at du stadig har niveauet til at være med, men at fravalget blandt andet handler om en vurdering af fysikken, og at der er en skadeshistorik for både dig og Lasse Svan Hansen på højre fløjen. Hvad tænker du om den begrundelse?

»Så kan jeg sige det samme til dig, som jeg sagde til Nikolaj. Jeg synes, det er noget vrøvl. Jeg var skadet fem dage til VM i 2019, hvor jeg blev skiftet ud for tidligt, og så var der nogle udskiftningsregler, som gjorde, jeg ikke kunne komme ind igen. At han så hentyder til Lasse, som har været ude i otte eller ni måneder, det kan jeg ikke gøre noget ved.«

»For mit eget vedkommende, der spiller jeg fuld tid hver eneste kamp for Füchse Berlin i Bundesligaen og i vores europæiske kampe. Så jeg kan slet ikke se, at jeg ikke fysisk kan være med. Tværtimod føler jeg mig i forrygende form. Så jeg synes, det er noget vrøvl at pådutte mig noget med fysikken. Det må jeg ærligt indrømme.«

Betyder det her, at din landsholdskarriere er slut?

»Det ved jeg ikke. Det må du spørge Nikolaj om. Det er ham, der er landstræner. Jeg kan kun sige, at jeg har super meget mod på at spille på landsholdet og vil det super gerne. Men når jeg ikke kan overbevise ham om, at jeg skal være en del af landsholdet, sådan som jeg har spillet på det sidste - jeg har svært ved at se, jeg skal spille meget bedre…«

»Jeg kan heller ikke lyve mig yngre. Jeg ved ikke, om det er det, der spiller ind. Det må det jo så være. Det er jeg da lidt ærgerlig over. Jeg føler ikke, jeg kan stille så meget mere op, end jeg egentlig gør.«

Det kunne godt være, du selv ville sige, at nu er det slut?

»Det ved jeg ikke, om der er brug for en udmelding eller ej. Jeg brænder jo for at spille på landsholdet, men hvis der er en landstræner, der ikke føler, jeg skal være en del af det, så kommer det af sig selv. Jeg kan kun sige, at jeg synes, det er fantastisk sjovt at spille håndbold, og jeg har altid syntes, det var sjovt at spille på landsholdet.«

Derfor understreger Hans Lindberg også, at han - trods skuffelsen - er klar til at pakke tasken og støde til landsholdet, hvis Nikolaj Jacobsen alligevel skulle få brug for ham i forbindelse med VM.

»Han har spurgt, om jeg er klar, hvis der kommer en skade, og det er jeg selvfølgelig. Det håber jeg selvfølgelig ikke, der gør. Uanset hvor meget jeg gerne selv vil være med, så håber jeg selvfølgelig ikke, nogen bliver skadet,« siger Hans Lindberg, der står noteret for 270 landskampe og 755 mål.