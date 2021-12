De har været lydtapetet til den ene slutrunde efter den anden. Et ikonisk makkerpar, der har guidet TV 2-seere gennem kvindernes og herrernes dramatiske håndboldkampe.

Men til årets VM er det efter en lang årrække to nye ansigter, der har taget pladserne i de eftertragtede stole. To nye stemmer.

For mens Thomas Kristensen og Bent Nyegaard til januar tager en sidste tur i manegen ved herrernes EM, så har Jonas Nyhøj og Peter Bruun Jørgensen allerede overtaget mikrofonerne ved verdensmesterskaberne i Spanien.

Og hvordan er det? Det har B.T. spurgt den ene halvdel af den nye tv-duo, Peter Bruun Jørgensen, om.

Peter Bruun Jørgensen er Danmarks nye ekspertstemme på TV 2. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Peter Bruun Jørgensen er Danmarks nye ekspertstemme på TV 2. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg har jo kommenteret rigtig meget og været til mange slutrunder, men der har det været på alle andre kampe end Danmarks. Og derfor var det jo en stor ære, at jeg blev spurgt. Jeg var utrolig stolt af, at jeg nu skulle kommentere Danmark. Det var mega fedt,« siger han.

»Det er et af de mest profilerede ekspertjob, der overhovedet findes i Danmark. At få lov til at kommentere det, der optager rigtig mange mennesker. Det er jo det danske landshold. Så jeg var – og er – utrolig stolt og glad. Det er en fantastisk følelse.«

Den 52-årige kommentator og tidligere spiller og træner har gennem de seneste seks år været fast håndboldekspert på TV 2, men det er først nu, at han træder op på den helt store hylde. Den hylde, hvor over en million danskere ser og lytter med.

Tilbage i september kunne Thomas Kristensen nemlig meddele, at han efter 22 år stopper som håndboldkommentator på kanalen. I stedet skal han være en fast bestanddel af TV 2s fodbolddækning.

Her er TV2s håndboldhold: VM for kvinder i Spanien: Vært: Stine Bjerre Mortensen Eksperter: Lærke Møller og Bent Nyegaard



Kommentatorer: Jonas Risager Nyhøj og Peter Bruun Jørgensen



EM for herrerne i Ungarn og Slovakiet:



Vært: Morten Ankerdal



Eksperter: Claus Møller Jakobsen og Anders Eggert



Kommentatorer: Thomas Kristensen og Bent Nyegaard Stine Bjerre Mortensen og Daniel Svensson bidrager hjemmefra med analyser.

Det betød, at det folkekære makkerpar bestående af ham og Bent Nyegaard snart ville være fortid, og at TV 2 Sports chefredaktør, John Jäger, stod over for lidt af en beslutning.

For hvad gjorde kanalen nu? Svaret blev efter længere betænkningstid Jonas Nyhøj og Peter Bruun Jørgensen.

»Så ringede John Jäger til mig og spurgte, om det kunne være noget for mig. Så snakkede vi jo frem og tilbage. Jeg tror også, det har været en stor beslutning for TV 2,« forklarer Peter Bruun Jørgensen.

»Man tænker da lige et kort øjeblik: 'Wow'. Man bliver spurgt, om man skal overtage fra Bent Nygaard, som har været synonym med kommentering og dansk håndbold.«

Men beslutningen var nem. Selvfølgelig ville han det – også selvom det kan lyde som en umulig opgave at skulle løfte den tunge arv.

»Når TV 2 vælger os, så er det, fordi vi gør det på vores måde, og det er noget, de gerne vil have. Det skal jo heller ikke være det samme. Vi kan jo heller ikke gøre, som de har gjort. De har været mega gode i så mange år, men jeg tror, at det er vigtigt, at man gør det på sin egen måde. Det er i hvert fald vigtigt for mig.«

Det var da også noget af det, som TV 2 lagde vægt på, da kanalen forklarede beslutningen til B.T. tilbage i september.

»Hvis man siger, Bent Nyegaard fortsætter, bliver der helt utroligt meget fokus på, hvem den anden skal være. Så hvis man nu laver et makkerpar, der kan blive et nyt stærkt brand, er det måske klogere. Det er i hvert fald det, jeg har diskuteret med mig selv på mange lange løbeture,« forklarede John Jäger blandt andet til B.T.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Udskiftningen i kommentatorstolen er også ret markant. Væk er Bent Nyegaard, der af mange er kendt som 'det vrisne overskæg', og ind er kommet altid positive Peter Bruun.

Men hvis man tror, at man fremover kommer til at se en anden udgave af den nye ekspert på de danske landskampe, så tager man fejl.

»Bent er jo meget kontant i nogle sammenhænge, hvor jeg måske er mere rund. Og så har Bent jo en kolossal erfaring inden for det her. Det har jeg efterhånden også i forhold til at kommentere, men vi er jo forskellige. Bent har også et helt andet temperament, end jeg har. Det er sjældent, jeg sådan kan blive rasende. Og det er sådan, det skal være.«

»Jeg skal være mig selv. Ellers ville det aldrig kunne lykkedes. Ellers ville jeg ikke være Peter Bruun. Jeg skal ikke være Bent Nygaard, jeg skal være mig selv.«