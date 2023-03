Lyt til artiklen

Dem ukrainske håndboldtræner Mykhajlo Sjtjukin er død 64 år gammel.

Det oplyser det ukrainske håndboldforbund på Facebook.

Sjtjukin, der med stor succes stod i spidsen for herreholdet Odessa i den bedste række, fik det dårligt blot tyve minutter før kampstart.

Spillerne var godt i gang med at varme op, da de blev vidne til tragedien.

Sjtjukins klagede over at føle sig skidt tilpas, og så gik det hurtigt.

Flere kæmpede for at redde Sjtjukins liv og formåede at give førstehjælp, men det var forgæves. I sidste ende måtte de give fortabt.

»Hele håndboldfamilien i Ukraine udtrykker sin medfølelse med Mykhajlo Sjtjukins familie og venner. Han var en vidunderlig person,« skriver forbundet om den nu afdøde træner.

Sjtjukin viede det meste af sit liv på håndbold.

Med Odessa-holdet skabte han store resultater, der bød på flere medaljer i landets bedste række samt holdets første deltagelse i en europæisk turnering.