Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Da det danske kvindehåndboldlandshold indledte EM-slutrunden med et nederlag til værterne fra Slovenien, blev flere af spillerne kritiseret for deres præstation efter kampen.

Blandt andet fik Sandra Toft, Louise Burgaard, Anne Mette Hansen, Sarah Iversen og Simone Petersen alle kun en enkelt stjerne i B.T.s egen dom.

Den lave karaktergivning til flere store danske stjerner har efterfølgende fået de norske spillere til at reagere.

»Jeg har hverken set karaktergivningen eller kampen, så det er svært at udtale sig konkret om det. Men en karaktergivning er hård på alle måder. For os spillere skal vi forsøge ikke at bekymre os for meget om det,« siger den norske målvogter Silje Solberg til Dagbladet.

Sandra Toft var en af de danskere, der fik en lav karakter efter nederlaget til Slovenien. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Sandra Toft var en af de danskere, der fik en lav karakter efter nederlaget til Slovenien. Foto: Liselotte Sabroe

Det var B.T.s håndboldkommentator Johnny Wojciech Kokborg, der stod bag karaktergivningen. Og han mener, kritikken var helt på sin plads.

»Jeg er da smigret over, at vores karakterer kan blive genstand for en større mediedebat i Norge, hvor de mener, vi er langt 'værre', når det kommer til at være kritiske. Jeg køber dog ikke præmissen om, at vi i dansk presse bare slagter spillerne herhjemme efter forgodtbefindende. Vi er kritiske, når vi skal være kritiske – og vi jubler, når der skal jubles. Slovenien-kampen var ringe, det afspejler sig i karaktererne. Ligesom der var høje karakterer i den flotte sejr over Sverige. Sådan bør det være,« siger han.

For en del af kritikken fra de norske spillere gik netop på, at det var lidt 'typisk' dansk.

Det mente i hvert fald den norske anfører, Stine Bredal Oftedal, der ikke holdt igen.

Stine Oftedal har ikke meget tilovers for de danske mediers karaktergivning. Foto: Pavel Golovkin Vis mere Stine Oftedal har ikke meget tilovers for de danske mediers karaktergivning. Foto: Pavel Golovkin

»Er det ikke lidt typisk? Når de (danskerne, red.) har sat sig de mål, de har sat sig, gør de listen meget overskuelig. Så bliver du enten en helt eller det modsatte. Som spillere ser vi ikke på, hvad pressen laver, og det er helt naturligt, tænker jeg,« siger Oftedal, der til hverdag er holdkammerat med Sandra Toft og Anne Mette Hansen i ungarske Györ.

Hun understreger dog, at der er så mange kampe i sæsonen, at spillerne hurtigt kigger fremad, selvom et nederlag kan være hårdt.

Det var dog ikke kun spillerne, der havde bidt mærke i de danske karakterer.

Landstræneren for det norske landshold, Thorir Hergeirsson, fortæller, at han ikke er overrasket over reaktionerne fra den danske presse.

»Det er nok ret lig det, vi oplever i Norge. Hvis vi taber en kamp i mesterskabet, er vi både uduelige og talentløse. Der skal ikke meget til,« sagde islændingen.

En kritik, Viaplays håndboldkommentator Daniel Høglund samt eksperten Ole Erevik har svaret på.

De mener ikke, Norge er blevet udfordret meget, og understreger, at der er stor forskel på den danske og norske presse. Noget, B.T.s håndboldkommentator er enig i.

»Den norske landstræner har fået flere på nakken, fordi han mener, kritikken er lige så slem for det norske landshold, hvis de taber en sjælden gang. Og der må jeg bare sige: 'Ah, Hergeirsson, så stopper det'. Norge har vundet alt de seneste mange år. Der har ikke været nogen grund til at være efter dem. Overhovedet,« siger Johnny Wojciech Kokborg og fortsætter:



»Alt imens har vi i Danmark lidt store fiaskoer, misset OL-slutrunder og været i stor krise på kvindelandsholdet. Der er forskellen vitterligt enorm. Og der er behov for at være kritisk. Skulle Norge mod forventning falde ned fra håndboldtronen, så ringer I bare for gode råd!«

Heldigvis rejste det danske landshold sig hurtigt fra nederlaget og afsluttede den indledende gruppe med to sejre over Serbien og Sverige.

Torsdag åbner de mellemrunden mod Ungarn, og herefter venter Kroatien og Norge.

Du kan følge alle tre kampe live lige her på bt.dk.