Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Danmark fik en helt forfærdelig start på EM-slutrunden i Slovenien med et nederlag på 26-28.

Nederlaget kan vise sig at blive dyrt, hvis Danmark vil i semifinalen. Lige nu skal de danske håndboldkvinder dog mest bekymre sig om at komme videre fra gruppen i første omgang... For det var rystende ringe til tider.

Her følger B.T.s karakterer fra kampen:





Vi har brug for en Sandra Toft i allerhøjeste klasse. Men hun havde det godt nok svært mod slovenerne. Samarbejdet med forsvaret var der bare ikke. En redningsprocent i første halvleg på 16 procent taler sit tydelig sprog. Det skal blive bedre, for Danmark kan ikke komme i nærheden af noget som helst uden hende. Røg på bænken i pausen.





Direkte ind fra bænken gjorde hun dét, der ikke var sket hidtil i kampen: Redninger på det rette tidspunkt. Flotte redninger! Men hun blev solgt af forsvaret, der ikke slet ikke kunne hjælpe hende.





Syv mål på syv skud. Sådan skal det gøres. Fantastisk første halvleg. Hun var flyvende. Hun var den eneste højrefløj i truppen efter Cecillie Brandts ærgerlige skade, og hun gjorde sig i den grad uundværlig. Virkelig stærke afslutning, imponerende overskud. Vigtige scoringer i anden halvleg. En næsten fejlfri præstation.





Er du helt sindssyg, nogle afslutninger, unge Friis fløj af sted med. Lækkerier fra fløjen. Hun led i optakten til EM, men hun virkede til at have en mission. Afslutningerne faldt dog klart i niveau i anden halvleg.





Hun vil alt på ingen tid. Alt for forceret i angrebet. Det var ikke en særlig god kamp af den rutinerede Burgaard. Det kan kun blive bedre.





Det var virkelig ikke imponerende. Vi mangler stadig at se Anne Mette Hansen spille en hel slutrunde på højt niveau. For mange dumme beslutninger. Kan Danmark få knækket koden til at få Hansen til at fungere især i angrebet, så er der uanede muligheder. Men vi savner det virkelig.





Heindahl er så vigtig for det danske landshold. Hun skal fungere, før der kan tales om medaljer. Det startede godt. Ret godt. Men så blev hun revet rundt af slovenerne. Hun kæmpede virkelig med det. Heindahl kan ikke se sig fri for at have en stor del af ansvaret – hun kunne slet ikke Slå-venien.





Hun startede kampen – men røg lynhurtigt ud. Enkelte gange var hun på banen igen. Godt blev det aldrig...





Sammen med Heindahl blev hun kørt rundt af de slovenske skytter. Dét må give hende mareridt. For det fungerede slet, slet ikke. Vi har set det fungere tidligere, men der skal graves dybt efter åbningskampen og det dumme nederlag.







Meep, meep! Afsted med dig, Højlund. Når der er tempo på, kan ingen slå dig. Hun er en fornøjelse at se på i angrebet, når hun kommer i det rigtige tempo. Men der var også fæle afbrændere igennem. Det ændrer ikke på, at hun blev ved, ved og ved og tog ansvar. Det kan andre lære af.





Angrebsmæssigt var det hovedløst til tider. Der skal mere skarphed i beslutningerne. Men hun havde en vital aktion i forsvaret, der kom på et altafgørende øjeblik. Men der er brug for mere kølighed, når tingene brænder på.





Hvorfor gør du ikke det hele tiden?! Vanvittig kasse i første halvleg, der strøg op i hjørnet. Gør det dog noget mere, Tranborg. Du har ALLE muligheder. Rigtig fin indsats. Hvis du nogensinde er i tvivl næste gang, så kommer et godt råd herfra: SKYD!





Fatale fejl kostede dyrt. Alt for dyrt. Det var bare langt under vanligt niveau. Hun greb taktstokken på vigtige tidspunkter, men bolden ville ikke det samme som spilfordeleren.I anden halvleg ramte hun flere slovenere end danskere. Av, en omgang.





Tag en treo, Jesper Jensen. For du må have absurd ondt i hovedet. Den skadede forsvarsstrateg Line Haugsted er uundværlig, det vidste du godt. Men du havde måske ikke forudset, at I skulle have det så svært i defensiven. Du foldede din schweizerkniv helt ud, men lige meget, hvem der stod derinde, kom slovenerne alligevel forbi. EM-håbet lever endnu, men det her havde du ikke brug for. Det kan blive rigtig dyrt.