Mathias Gidsel tog sig lige fem aleneminutter efter det skuffende semifinalenederlag til Spanien.

Mens han stod og ventede på at skulle på tv, stirrede han længe tomt op i loftet – nok for at finde en forklaring på, hvordan det danske angrebsspil kunne kollapse, som det gjorde.

Det er tydeligt, at du er hårdt ramt.

»Ja … jeg er … jeg er slemt skuffet. Vi halter efter dem hele tiden, og lige meget hvad vi gør, så har Spanien et modsvar. Alt det, der har fungeret for os de sidste uger, som ingen hold har haft et modsvar på, det løste Spanien.«

»Jeg må godt nok sige, at jeg er megaskuffet og ked af, at det ikke bliver til guld.«

Mathias Gidsel fik for en gangs skyld ikke sit eget spil til at fungere, og det offensive spanske forsvar havde held med at holde landsholdsstjernen nede på tre mål.

»Vi havde nok snakket om, hvad de havde tænkt sig at gøre. Men vi var nok lidt overraskede over, hvor dygtige de var i dag.«

epa09714957 Mathias Gidsel (L) of Denmark in action against Jorge Maqueda Peno (R) of Spain during the Men's European Handball Championship semifinal match between Spain and Denmark at the MVM Dome in Budapest, Hungary, 28 January 2022. EPA/Zsolt Szigetvary HUNGARY OUT Foto: Zsolt Szigetvary Vis mere epa09714957 Mathias Gidsel (L) of Denmark in action against Jorge Maqueda Peno (R) of Spain during the Men's European Handball Championship semifinal match between Spain and Denmark at the MVM Dome in Budapest, Hungary, 28 January 2022. EPA/Zsolt Szigetvary HUNGARY OUT Foto: Zsolt Szigetvary

»Jeg sled i det. Jeg prøvede og prøvede og prøvede i 60 minutter. Men i dag det var ikke alt, der lykkedes,« lød det fra Gidsel.

I var store favoritter til at vinde dette EM – og i modsætning til næsten alle andre hold, er I gået fri for corona – læg dertil, at I i flere kampe har kunnet hvile nøglespillere. Med det i baghovedet – er det så en fiasko, at I ikke kommer i finalen?

»Jeg vil ikke kalde det for en fiasko. Der er mange hold her, der er dygtige nok til at vinde.«

»Vi har også gjort en dyd ud af at fortælle, at der er mange andre hold, der også vil vinde. Men vi er skuffede.«