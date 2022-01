EM er ikke engang startet, men corona har allerede stjålet alle overskrifter – endnu en gang.

For den frygtede virus har de seneste dage nedlagt den ene håndboldtrup efter den anden, og derfor er der lige udbrudt et større smittekaos ved slutrunden i Ungarn og Slovakiet.

Særligt i Danmarks gruppe, hvor både Montenegro og Nordmakedonien er hårdt ramt.

Førstnævnte oplyste i weekenden, at hele otte personer i EM-lejren er testet positiv for coronavirus, mens sidstnævnte tirsdag kunne meddele, at fem personer i landsholdslejren er smittet med corona.

Foto: Claus Bech Vis mere Foto: Claus Bech

Og netop det kaos er da også noget, som den danske trup konstant har et vågent øje på. Det fortæller Morten Henriksen, der er sportschef i Dansk Håndbold Forbund (DHF), til B.T.

»Vi er enormt ærgerlige, for det får jo nogle sportslige konsekvenser. Jeg tror dog ikke, at der er nogen, der havde regnet med, at vi kunne fuldføre mesterskabet uden smittetilfælde,« forklarer han.

Samtidig vækker de mange smittetilfælde hos Danmarks kommende gruppemodstandere bekymring i den danske lejr, da alle protokoller er blevet overholdt.

»I de her coronatider føler vi os sig aldrig helt trygge. I år er vi heldigvis lidt mere rolige i forhold til de sundhedsmæssige konsekvenser på grund af vaccinerne. Men der er jo altid risiko, når man går på banen,« forklarer Morten Henriksen og fortsætter:

»For os er det bare vigtigt, at alle protokoller og aftaler bliver overholdt blandt holdene og Det Europæiske Håndboldforbund, og det virker det da til, at de bliver.«

I år er der ikke nær de samme corona-restriktioner ved slutrunden, som der var ved sidste års slutrunde i Egypten.

Blandt andet er boblen på spillerhotellet ikke så lukket, som de mange danske stjerner ellers har været vant til i snart to år.

»Lige nu er der ikke indikationer på, at vi skal tage yderligere forholdsregler, men det skal vi ned og finde ud af. Der kan nemt ske noget, som gør, at vi må kigge på tingene igen. Desværre er boblen ikke helt så tæt på hotellet, så det er også noget af det, vi skal finde ud af, om vi skal gøre noget ved,« afslutter Morten Henriksen.

Morten Henriksen, sportschef i DHF. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Morten Henriksen, sportschef i DHF. Foto: Liselotte Sabroe

Mens de andre EM-trupper er hårdt ramt af corona, har Danmark blot haft et enkelt smittetilfælde den seneste uge.

Her er det målmand Jannick Green, der har måttet blive hjemme i Danmark, indtil han afleverer to negative pcr-test.

Slovenien, der er sidste hold i danskernes gruppe, er i skrivende stund gået fri af corona-smitte, oplyser holdet.

Danmark åbner torsdag aften EM-slutrunden mod Montenegro, og du kan følge kampen live her på bt.dk fra klokken 20.30.