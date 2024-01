Den danske håndboldstjerne Morten Olsen fik sig en forfærdelig overraskelse, da han efter en opvisningskamp tidligere på ugen kiggede i sin sportstaske.

For det viste sig, at en tyv under kampen havde haft de lange fingre fremme - og det var især gået ud over den tidligere landsholdsprofil.

For Morten Olsen, der i dag spiller for BSH i den bedste danske række, havde fået stjålet sit Rolex-ur. Et ur, der repræsenterer en værdi på omkring 100.000 kroner.

Til Midtjyllands Avis udtaler den bedrøvede harpiksstjerne:

»Jeg er utrolig ked af at have mistet uret. Vi fik at vide, at både den ene hal og omklædningsrummene blev låst af. Ellers havde jeg selvfølgelig ikke ladet det ligge der,« fortæller Morten Olsen, der havde forsøgt at gemme uret i en toilettaske.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Ud over at uret har kostet en bondegård, så har det også en stor emotionel værdi for den 39-årige Morten Olsen.

Han købte nemlig Rolex-uret efter Danmarks guldtriumf ved OL i 2016, og han fået både OL-ringene og teksten 'Rio 2016' indgraveret på bagsiden. Han havde planlagt, at hans børn skulle arve det dyre ur.

Morten Olsen har udlovet en findeløn på 5.000 kroner til den person, der kan hjælpe ham med at få det dyrebare ur tilbage.