Han er netop vendt hjem med en bronzemedalje om halsen, og nu er der endnu mere at glæde sig over for Mads Mensah Larsen.

Han skal nemlig være far for tredje gang.

Det fortæller han i et opslag på sin Instagram-profil.

Her har han lagt et billede op fra scanningen med ordene 'Lillebror'. Se opslaget i bunden af artiklen.

Dermed venter 30-årige Mads Mensah og konen, Line Bødker Nielsen, deres tredje barn sammen.

I forvejen har parret døtrene Asta og Edith, og de to piger kan nu se frem til at skulle byde en lillebror velkommen til verden.

Den brølstærke danske landsholdsspiller blev gift med Line Bødker Nielsen i 2018, efter han havde friet til hende midt på banen efter en håndboldkamp.

»Jeg ønskede at gøre noget særligt, som hun aldrig vil glemme. Hun sagde ja,« fortalte den lykkelige dansker dengang i forbindelse med frieriet.

Mensah, der til daglig spiller for SG Flensburg-Handewitt, var i januar en del af den danske landsholdstrup, der ved EM i Ungarn og Slovakiet gik ind til turneringen som favoritter.

Men en skidt præstation i semifinalen mod Spanien betød, at Nikolaj Jacobsens hold ikke kunne fuldende gulddrømmen og i stedet måtte nøjes med at spille om bronzemedaljen.

Her fik de danske stjerner dog oprejsning efter en sejr på 35-32 og sikrede sig dermed den tredje slutrunde-medalje i træk.