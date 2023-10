Golfturneringen ECCO Tour Finalen, 'Road to Europe Final', på Møn er blevet aflyst.

Det sker efter en længere kamp mod den voldsomme vind.

Men efter knap to timer er spillet blevet stoppet.

Det bekræfter Michael Lermark, Presse- og kommunikationschef ved Danish Golf, til B.T.

»Desværre vandt vinden,« skriver han og uddyber:

»Vi har måtte stoppe spillet. Dermed bliver der omspil på et enkelt hul mellem de to der deler første pladsen efter de to første runder.«

Nu skal den danske Sebastian Wiis og svenske Adam Anderson ud i et 'sudden death'-spil om titlen. Det bliver ved et hul på golfbanen, hvor vinden er mindst kraftig, oplyser pressechefen.

Da spillerne slog ud klokken 9.00 fredag morgen, var der ellers stor optimisme fra turneringens side af.

»Det er selvfølgelig ekstremt vanskelige forhold, men da det er en finale, en sæsonfinale, så er det vigtigt, at den bliver afviklet for alle parter,« lød det fra Michael Lermark, da B.T. fangede ham.

Men nu blev blæsten for voldsom.

Du kan følge med i det vilde vejr i B.T.s liveblog her.