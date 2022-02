Golfspilleren Nicolai Højgaard har lagt sig i spidsen for turneringen Ras al Khaimah Championship på DP World Tour før sidste runde.

Den 20-årige dansker gik lørdagens runde i 64 slag - otte under par - og fører turneringen i De Forenede Arabiske Emirater med tre slag ned til skotten David Law.

»Jeg driver (langdistanceslag, red.) godt i øjeblikket, og jeg forsøger at spille aggressivt.«

»De sidste dage har været gode ved tee, og det er årsagen til mine scores de her dage,« siger Nicolai Højgaard i et tv-interview bragt på V Sport Golf efter tredje runde.

Danskeren er samlet 20 slag under par efter runder i 64, 65 og 67 slag på banen i Ras Al Khaimah.

Golfbanen er sat til en par på 72 slag, men Højgaard har været langt under alle dage.

»Jeg prøver at klare par-fem-hullerne på fire slag. Dem er der fire af. Og så forsøger jeg at lave birdies på resten.«

»Men det er egentlig ikke noget, jeg tænker over. Jeg fokuserer på de ting, jeg kan kontrollere,« siger danskeren, der nu har bragt sig i en god position til at vinde karrierens anden sejr på DP World Tour.

I september vandt han en turnering i Italien.

»Det er en position, man gerne vil befinde sig i. Der er 18 huller igen, og der skulle komme mere vind. Jeg vil forsøge at gøre det samme. Løsne op og være fokuseret,« siger Nicolai Højgaard om søndagens afslutning.

Tvillingbroren Rasmus Højgaard er også med fremme og indtager en delt 11-plads. Han har dog ni slag op til førstepladsen.

Den samlede præmiesum i Ras al Khaimah Championship lyder på to millioner dollar, hvilket svarer til godt 13 millioner kroner, mens vinderen selv kan tage lidt over to millioner kroner med hjem.