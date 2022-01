Lewis Hamilton har været tavs i offentligheden og på sociale medier i lidt over to måneder.

Superstjernens mund har helt præcist været lukket, siden han tabte verdensmesterskabet til Max Verstappen på sæsonens sidste omgang i Abu Dhabi i slutningen af 2021.

Det hele skete efter en meget kontroversiel beslutning, som gav Max Verstappen en enorm fordel, da han fik lov til at lukke et stort hul op til Lewis Hamilton under en 'safety car', mens han var på friske dæk.

Tavsheden har betydet, at mange har stillet det samme spørgsmål: Fortsætter Lewis Hamilton sin Formel 1-karriere?

Zak Brown. Foto: ANDREJ ISAKOVIC Vis mere Zak Brown. Foto: ANDREJ ISAKOVIC

Og det er et reelt spørgsmål. Det mener Zak Brown, som er chef for McLaren. Det skriver News.

»Jeg ville ikke blive chokeret, hvis han stoppede. Så jeg synes ikke, at man skal tage for givet, at han vender tilbage.«

Men selvom intet er sikkert på nuværende tidspunkt, så tror Zak Brown, at vi får Lewis Hamilton at se i Formel 1 igen.

»Min personlige holdning er, at han vender tilbage. Men jeg tror ikke, at man skal undervurdere, hvor frustreret og sur han har været og stadig er.«

Efter den dramatiske sæsonafslutning i Abu Dhabi har flere krævet Michael Masis afgang.

Det var nemlig ham, som traf den kontroversielle beslutning, der sendte Max Verstappen forbi flere biler og op i bagenden af Lewis Hamilton, som kørte på meget slidte dæk.