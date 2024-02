Det er skiftetid i motorsportens fornemmeste klasse, efter at superstjernen Lewis Hamilton har besluttet at forlade Mercedes for at skifte til konkurrenterne fra Ferrari i 2025.

Og kampen om det ledige sæde hos Mercedes er for længst gået i gang. Der er lagt op til en større rokade. Og her kan danske Frederik Vestis navn komme i spil.

Det vurderer Rasmus Vestergaard, der er vært på Formel 1-podcasten 'Alt+F1' og skriver om Formel 1 på B.T.

»Formel 1-drømmen så ud til at smuldre med Vestis skift til European Le Mans Series, hvor han risikerer at blive glemt. Men Lewis Hamiltons chokskifte til Ferrari giver pludseligt helt nye muligheder for det danske stortalent.«

»Vesti og hans manager, Dorte Riis Madsen, skal gøre alt for, at han får et sæde i det forjættede land i 2025,« siger Rasmus Vestergaard.

Det er dog naivt at drømme om, at 22-årige Vesti – der i årevis har været en del af Mercedes Formel 1-akademi – bliver Hamiltons afløser hos Mercedes.

»Det bliver næppe hos Mercedes, men Hamiltons skifte kommer til at sætte gang i en kæmpe rokade, og der vil utvivlsomt opstå ledige pladser længere nede i feltet, hvor særligt Williams-køreren Alexander Albon vil være eftertragtet hos de større hold og derfor kan efterlade sig et tomt sæde.«

»Vesti er fortsat højt skattet hos Mercedes, og selvom han glippede Formel 2-titlen sidste år, kom han uden tvivl ud af sæsonen som den største stjerne i kraft af sine mange løbssejre.«

»Selvom Mercedes-chef Toto Wolff har sagt, at Hamiltons afsked er holdets chance 'for at gøre noget modigt', tænker Wolff næppe på Vesti her,« lyder det fra Rasmus Vestergaard.

Han peger i stedet på det italienske vidunderbarn Andrea Kimi Antonelli, der kaldes for 'den næste Max Verstappen'.

»Antonelli springer over Formel 3 og direkte i Formel 2 i år. Det vil være et kæmpe sats for Mercedes at sætte ham direkte i deres egen Formel 1-racer næste år – men det vil ikke være et chok,« siger Formel 1-eksperten og understreger, at Vesti faktisk skal håbe på, at Mercedes peger på Antonelli.

»Vælger Mercedes et mere sikkert og erfarent kort som Hamiltons erstatning, kan Antonelli i stedet risikere at blive Frederik Vestis største forhindring i kampen om et sæde hos Mercedes' kundehold Williams.«

»Én ting er sikkert. Hamiltons træk har åbnet 'silly season' på vid gab, efter Charles Leclerc og Lando Norris' nye, lange kontrakter ellers så ud til at have låst det. Så det er nu eller aldrig for Vesti.«