Priserne på oksekød har været på himmelflugt det meste af 2022, men i denne uge, lige op til nytår, går det den anden vej i ekspresfart.

Der serveres nemlig okse-udskæringer af høj kvalitet i de danske hjem nytårsaften, og det kan meget tydeligt ses i tilbudskampagnerne mellem jul og nytår.

Især oksemørbrad, som traditionelt ses som en af de absolut fineste udskæringer af oksekød, er en vare, kæderne har presset prisen ned på. Men hvor er det billigst?

Det har B.T. set nærmere på med et tilbudstjek på oksemørbrad. Generelt er det billigere at købe din oksemørbrad på frost, så hvis du har tid til at tø den op, er det værd at overveje.

Du får det samlede overblik her.