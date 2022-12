Lyt til artiklen

Københavnere er noget mere glade for at forkæle sig med restaurantbesøg, takeaway eller hotelophold end nordjyder.

Lige omkring 11.000 kroner gladere – eller næsten dobbelt så glade.

Det viser tal fra Danmarks Statistik om, hvordan de danske husholdningsbudgetter er skruet sammen.

Ganske lavpraktisk hedder undersøgelsen 'Sådan brugte vi 1.000 kroner i 2021', og den viser altså hvorden hver enkelt krone blev brugt i en husstand. Se en generel oversigt her:

Her er en danskers forbrug i 2021 set i cirkeldiagram. Foto: Danmark Statistik Vis mere Her er en danskers forbrug i 2021 set i cirkeldiagram. Foto: Danmark Statistik

Sjovest er det at betragte, hvordan forskellene udmønter sig fra landsdel til landsdel i forhold til, hvad pengene blev brugt på sidste år.

Her udmærker indbyggere i hovedstaden sig altså ved gennemsnitligt at bruge suverænt flest penge på restauranter og hoteller: 22.815 kroner. Og tallet for nordjyder er altså her lavest med 11.587 kroner, ikke meget under det samlede beløb for Region Sjælland, i øvrigt.

Husstande i Region Hovedstaden er dog også dem med landets højeste forbrug på 355.000 kroner pr. husstand, efterfulgt af Region Midtjylland og Region Sjælland med henholdsvis 337.000 kroner og 335.000 kroner.

I Nordjylland var forbruget mindst med 277.000 kroner.

I stor udstrækning var indbyggere i hovedstaden følgeligt også dem, der brugte flest reelle kroner og øre på en lang områder, som boligudgifter, fødevarer og beklædning samt hoteller og restauranter, mens nordjyderne omvendt i reelle tal brugte færrest. Beboere i Syddanmark udmærker sig ved at bruge flest penge på møbler/husholdningsudstyr samt fritid/kultur, mens Region Sjælland topper inden for transport og kommunikation.

Gøres udgifterne op i forbrug pr. 1.000 kroner, der har været til rådighed, er tallene lidt anderledes. Her bruger nordjyder så pludseligt flere penge end i alle andre regioner på boligudgifter og fødevarer.

Gennemsnitligt set – som det fremgår af oversigten længere oppe i artiklen – brugte en husstand 333 kroner på husleje, elektricitet og varme i hjemmet, mens udgifter til fødevarer og tøj er næsthøjst med 171 kroner.

Mindst penge blev der i snit brugt på hoteller og restauranter (50 kroner og kommunikation (26 kroner).