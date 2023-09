Omkring 60 procent af alle smartphone-ejere i Danmark anslås at have en iPhone.

Og for alle dem lander der en masse nyt mandag.

Årets største opdatering til iPhone og iPad, iOS 17, bliver nemlig efter planen sluppet løs.

Det medfører som altid en masse nye funktioner at finde rundt i, og her giver vi dig et overblik over, hvad du skal forvente, hvis din iPhone i løbet af mandag pludselig foreslår dig at opdatere den.

Men først og fremmest: Hvordan finder du den – og hvornår?

Opdateringen er gratis og bliver efter planen frigivet omkring klokken 19.00 dansk tid.

Hvis ikke den selv dukker op på din enhed, kan du hoppe ind i 'Indstillinger', videre ind i 'Generelt' og der findes knappen, der hedder 'Softwareopdatering'.

Husk, at det godt kan tage lidt tid, så sæt den ikke i gang med at opdatere, hvis du skal bruge telefonen til noget vigtigt.

Nå, med det af vejen, så består iOS 17 af en stor bunke nye funktioner, hvor der måske ikke er én af dem, der kommer til at stjæle rampelyset.

Apple har dog selv valgt at fokusere på, at man kan lave personaliserede kontaktprofiler, så du dukker unik op på din modtagers iPhone, når du ringer til dem. Du kan både vælge farver, billeder og mere.

AirDrop, man typisk bruger til at sende fotos mellem to iPhones, udvides også.

Med iOS 17 kan du sende kontakter til en anden telefon – og du kan endda dele dit eget nummer komplet med foto og førnævnte personaliserede profildetaljer ved blot at holde din iPhone nær modtagerens telefon.

Aldrig har det været nemmere at få en fremmed persons nummer klokken 03.34 en lørdag nat på McDonald's Nørreport.

Hvis din telefon er på engelsk, kan den også live-transskribere de telefonsvarerbeskeder, du får, så du ikke længere behøver ringe til telefonsvareren for at vide, hvad dælen der foregår.

Hvis ordet 'hej' irriterer dig, er der yderligere godt nyt: Du kan i iOS 17 tilgå Siri ved blot at sige hendes navn, og du kan dermed spare et 'hej' hver gang.

Men det er faktisk ikke kun din iPhone, der får nye funktioner gennem den nye opdatering.

Er du en af dem, der har investeret i seneste udgave af Airpods Pro, altså anden generation, lander en helt ny funktion også med iOS 17.

Hvor man indtil nu har kunne vælge mellem 'Støjreduktion' og 'Transparent lyd', når man har dem i ørerne, så lander en helt ny lydprofil nu.

Den kalder de 'Tilpasset lyd', og den blander de to andre lydprofiler til dine omgivelser, så larmende vejarbejde for eksempel burde blive dæmpet, mens stemmer burde forblive tydelige.

Hvis du begynder at snakke med nogen i nærheden, kan det sågar indstilles til automatisk at dæmpe lydstyrken på din musik, så du kan høre, hvad personen svarer dig uden at skulle pause podcast eller musik.

Hvordan det fungerer i praksis, vil tiden vise, når opdateringen i sin færdige form lander senere mandag.

Du kan gå på opdagelse i andre funktioner og ændringer på Apples hjemmeside her.