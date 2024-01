Én procent af alle Chrome-brugere lyder måske ikke af meget.

Men når du tager med i ligningen, at omkring 60 procent af alle internetbrugere bruger Googles browser, så lugter det straks af noget.

Faktisk har omkring 30 millioner mennesker i dag oplevet noget nyt i deres Chrome-browser.

Det er Googles længe ventede 'Privacy Sandbox'-projekt, der nu er gået i gang.

Konklusionen på det er efter planen, at alle Chrome-brugere som standard ikke bliver tracket af cookies, når de bruger browseren i anden halvdel af 2024.

»Vi laver en af de største ændringer i, hvordan internettet virker, i en tid, hvor folk mere end nogensinde er afhængige af de gratis tjenester og indhold,« sagde Victor Wong, Googles seniordirektør for produktledelse for Privacy Sandbox, i et interview med Gizmodo i april 2023.

Cookies har ellers været overalt på internettet og har været techgiganternes måde at holde øje med din færden på, så firmaer som Google har kunnet sende de rette reklamer din vej.

»Er jeg en af de 30 millioner mennesker?« spørger du måske så.

Det første tegn på det er en pop-up i Chrome, der beskriver Googles nye 'tracking-beskyttelse'.

Men du kan også se det ved at der i adressefeltet - altså, der hvor du for eksempel skriver bt.dk - vil være et lille øje i feltet.

Men det betyder nu ikke, at Google pludselig ødelægger deres egen forretning og aldrig mere vil holde øje med din internetfærd.

Ifølge techmediet Gizmodo har Google fundet en anden måde at tracke dig. Det er det, de kalder 'Project Sandbox', og det handler om, at de lader dine data ligge hos dig selv frem for at sende dem videre i systemet.

Firmaer kan så spørge Google om dine internetvaner, men ikke selv få adgang til dataen-