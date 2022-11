Lyt til artiklen

De seneste knap to år er boligrenterne steget med rekordfart fra 0,5 procent til helt op til seks procent.

Men de seneste dage er renterne begyndt at dykke. Ganske kraftigt.

Og der skal ikke mange skvulp i rentehavet til, før realkreditinstitutterne lukker for 5-procentlånet med afdrag og 30 års løbetid.

Med en kurs på over 95 er 4-procentlånet efter de seneste dages kursstigninger nu toneangivende, og det betyder, at også 3,5 procentlånet er ved at være aktuelt igen, skriver Finans.dk.

3,5 procentlånet har lige nu en kurs på 93

Som tommelfingerregel skal kursen op på 95, før lånet vil blive anbefalet af realkreditinstitutterne. Men for de mere spekulative boligejere kan lånet allerede være relevant nu.

Det gælder navnlig boligkøbere med planer om at blive boende i mange år, da den effektive rente på 3,5 procentlånet er lavere end på 4-procentlånet, og da kursfølsomheden på lånet er så stor, at det kan blive attraktivt at lægge om senere.

Når 4-procentlånet er toneangivende, er det det, man bliver kreditvurderet efter og ikke 6-procentlånet, som var toneangivende for få uger siden.

Ny falder renten på fastforrentede boliglån.

De seneste dages rentefald har fået Realkredit Danmark til at ændre sine låneanbefalinger.

»Vores 30-årige 4-procentlån med afdrag har aktuelt en udbetalingskurs på 95,6. Med andre ord – står man og skal have et fastforrentet 30-årigt lån med afdrag udbetalt i dag, anbefaler vi nu 4-procentlånet,« siger Realkredit Danmarks cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig til Finans.dk.

Tirsdag er renten faldet yderligere, og kursen på 4-procentlånet er nu oppe på 96,35.

Rentefaldet betyder en klækkelig besparelse for boligkøberne.

Med et fastforrentet 4-procentlån med afdrag og en løbetid på 30 år vil en boligkøber, der låner en million kroner, få en månedlig ydelse på 4.300 kroner efter skat.

Til sammenligning sidder den boligkøber, som for ganske nylig optog et fastforrentet 6-procentlån, med en månedlig ydelse på 4.880 kroner efter skat.

Man sparer altså pæne 580 kroner om måneden pr. lånte million med 4-procentlånet sammenlignet med 6-procentlånet, viser beregninger, som Nordea har foretaget for B.T.

Og i lånets løbetid på 30 år løber den samlede besparelse op i hele 264.000 kroner per lånte million.

Boligøkonom og chefanalytiker i Nordea Lise Nytoft Bergmann gør det over for B.T. klart, at det er meget vanskeligt at forudsige, hvordan renterne vil bevæge sig i de kommende uger og måneder. Renterne kan fortsætte ned, men risikoen for nye rentestigninger er bestemt også til stede.

