Boligrenterne tog i denne uge et markant dyk, og der skal ikke mange skvulp til i rentehavet, før renten dykker så meget, at boligejerne igen kan gå i banken og komme ud med et realkreditlån med en rente på fire procent i hånden.

Det vil gøre det markant billigere at sidde i boligen.

»De faldende renter er godt nyt for boligkøberne. De gør det billigere at låne penge og nemmere at blive kreditgodkendt. Samtidig er priserne faldet, og der er kommet mere til salg. Forhåbentligt kan det gøre det nemmere at få fingre i drømmeboligen,« siger boligøkonom og chefanalytiker i Nordea Lise Nytoft Bergmann.

For ganske nylig var den toneangivende rente på seks procent. Lige nu er den fem procent, men renten skal kun falde en smule mere, før 4-procentlånet igen er på hylderne.

Det vil betyde en klækkelig besparelse for boligkøberne.

Med et fastforrentet 4-procentlån med en løbetid på 30 år vil en boligkøber, der låner en million kroner, få en månedlig ydelse på 4.300 kroner efter skat.

Til sammenligning sidder den boligkøber, som i mandags optog et fastforrentet 6-procentlån, med en månedlig ydelse på 4.880 kroner efter skat.

Man sparer altså pæne 580 kroner om måneden pr. lånte million, hvis 4-procentlånet åbner. I lånets løbetid på 30 år løber den samlede besparelse op i hele 264.000 kroner pr. lånte million.

Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom og chefanalytiker i Nordea.

»Renten har stor betydning for, hvor dyrt det er at købe bolig. Gennem det meste af 2022 er renten steget, og det har resulteret i faldende boligpriser over størstedelen af landet. Nu falder renten igen, og det giver boligkøberne lidt mere luft i budgettet,« siger Lise Nytoft Bergmann.

Renterne er blandt andet faldet, fordi der torsdag i denne uge kom nye tal, der viste, at inflationen i USA faldt i oktober.

Det har fået investorerne til at forvente, at den amerikanske centralbank nu vil holde lidt igen med renteforhøjelserne, og det smittede direkte af på boligrenterne i Danmark.

Lise Nytoft Bergmann understreger imidlertid, at det er meget vanskeligt at forudsige, hvordan renterne vil udvikle sig i de kommende uger og måneder. Renterne kan fortsætte ned, men risikoen for nye rentestigninger er bestemt til stede.

»Renteprognoserne er i øjeblikket meget usikre, da de afhænger af inflationen, der igen afhænger af, om det bliver en kold eller varm vinter (en kold vinter vil medføre højere energipriser, red.). Det er derfor for tidligt at konkludere, at rentestigningerne er færdige for nu. I Nordea kan vi godt være bekymrede for, at vi stadig ikke har set toppen,« siger hun.