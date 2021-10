Julen varer længe, koster mange penge.

De fleste kan nok synge med på de sidste to linjer i den gode gamle julesang 'Højt fra træets grønne top'.

Og noget kunne tyde på, at den i år kommer til at koste en hel del flere penge.

Især hvis du går og leger med tanken om at købe dine julegaver på internettet, skal du forberede dig på at finde den store pengepung frem.

Det er en forudsigelse den amerikanske softwaregigant, Salesforce, kommer med i en ny e-handelsanalyse.

»Julehandlen i år er på mange måder ramt af en perfekt storm af stigende omkostninger, lav tilgængelighed af mange varer og lange leveringstider, der vil være med til at gøre livet svært for forbrugerne,« udtaler Anders Gustafson, Regional Vice President for Salesforce Commerce Cloud i Danmark og Norge i den udsendte e-handdelsanalyse.

For skal julegaveindkøbene laves i ro og mag på computeren derhjemme, så kan du risikere at løbe ind i prisstigninger på hele 20 procent, lyder den dystre julenyhed.

Allerede nu har man kunne smage på prisstigninger. I bogstaveligste forstand. B.T har nemlig før skrevet om, hvordan priserne på diverse dagligvarer er steget.

Men det er ikke kun dagligvarer, der allerede har taget sig et nøk opad. Ifølge den e-handelanalyse, som Salesforce er kommet med, så er det især blevet dyrere at købe møbler.

Her oplever man nemlig prisstigninger på 32 procent i perioden fra juli til september. Men også legetøj og elektronik blev dyrere i perioden. Dog 'kun' 21 procent.