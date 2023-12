I 'The Julekalender' snakker Gertrud Sand meget om, at hun ønsker sig en 'foodprocessor'.

I år er det dog et andet apparat i køkkenet, der kommer til at ligge under rigtige mange juletræer.

Salget her i december af airfryeren, der kan tilberede din mad lynhurtigt, er nemlig eksploderet.

Både hos Coop og Imerco ligger købet af køkkenmaskinen på en absolut førsteplads her i julemåneden.

»Airfryeren er en suveræn nummer et. På en top-20 over de mest solgte isenkramvarer har forskellige mærker af airfryer 14 pladser,« siger informationsdirektør i Coop, Jens Juul, i en pressemeddelelse.

Hvad ønsker du dig mest i julegave i år?

Efter airfryeren er Dyson ledningsfri støvsuger til børn den næstmest solgte gave hos Coop. Her efter kommer SMART Sketcher projektor (guide til at tegne red.) og andre køkkenmaskiner.

Fra Imerco er meldingen, at der har været en femdobling af køb af airfryere sammenlignet med samme tidspunkt sidste år.

»Det er helt tydeligt, at den nemmere vej til lækker mad er den vej, som mange vælger – ikke mindst som julegave under træet i år,« siger Frederik Brønnum, der er administrerende direktør i Imerco, i en pressemeddelelse.