Hvornår blev verdens første burger serveret? 1849

1895

Gran Canaria Hvilken nationalitet havde burgerens opfinder? Dansker

Amerikaner

Tysker Hvilken burgerkæde i Danmark er lige nu aktuel med en bøfsandwich? McDonalds

Burgerking

Max Burgers Hvad er ikke en typisk ingrediens en klassisk burger? Tomat

Rå løg

Peberfrugt Burgerking var den første store fastfood-kæde, der kom til Danmark. Men hvornår? 1967

1977

1987

