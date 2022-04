Adskillige danskere kan se frem til, at deres charterferie bliver dyrere.

Bravo Tours har netop sendt varslingsbreve ud til omkring 700 kunder om, at prisen på deres allerede købte rejser vil blive forhøjet. Og Bravo Tours er ikke alene om at hæve prisen.

Prisen for en almindelig chartertur bliver hos Bravo Tours sat op med forventeligt 200-300 kroner pr. rejser, fremgår det af et varslingsbrev fra Bravo Tours, som B.T. har modtaget fra Jens Jørgen Jensen fra Aalborg.

Han undrer sig over, at han blot 18 timer efter, at han den 21. april købte en rejse til Kreta til sig selv og sin kone, modtog et brev fra Bravo Tours om, at prisen på deres rejse nu ville stige.

Årsagen er de kraftigt stigende priser på flybrændstof, der er tordnet i vejret i kølvandet på krigen i Ukraine.

Jens Jørgen Jensen stiller sig tvivlende over for, om det er inden for reglerne.

Men det er det, forsikrer pressechef i Bravo Tours Sidsel Nordestgaard.

Pakkerejseloven giver nemlig rejsebureauer mulighed for at forhøje den aftalte pris for en pakkerejse, hvis prisen eksempelvis stiger på netop brændstof, og prisændringen varsles senest 20 dage før pakkerejsens begyndelse.

»Vi er vildt kede af, at vi er nødt til at sende de her varslingsbreve ud, men sådan er vilkårene desværre lige nu,« siger Sidsel Nordestgaard og fortsætter:

»Men det er ikke noget, vi er ene om. Det har blandt andre Detur og Primo Tours også gjort.«

Sidsel Nordestgaard tilføjer, at Bravo Tours selv påtager sig en del af ekstraregningen, da de reelle omkostninger på en rejse til Middelhavsområdet lige nu ligger på omkring 450 kroner pr. person.

Hvis prisen på flybrændstof falder igen, vil Bravo Tours' varslede prisstigning ikke blive effektueret, understreger Sidsel Nordestgaard.

Her er reglerne Det står der i pakkerejseloven: § 17. Rejsearrangøren kan kun forhøje den aftalte pris for pakkerejsen, hvis forhøjelsen er en direkte følge af ændringer i 1) prisen for befordring af passagerer som følge af udgifter til brændstof eller andre energikilder, 2) skatter, afgifter eller gebyrer for pakkerejsens rejseydelser, som er pålagt af en tredjemand, der ikke er direkte involveret i leveringen af pakkerejsen, eller 3) valutakurser, som er af betydning for pakkerejsen. Stk. 2. Prisforhøjelse kan kun foretages, hvis det fremgår af aftalen om pakkerejsen, at prisen kan forhøjes eller nedsættes i tilfælde af de ændringer, der er nævnt i stk. 1, hvordan sådanne prisændringer beregnes, og den rejsende på en klar og forståelig måde på et varigt medium underrettes om forhøjelsen og begrundelsen for og beregningen af denne senest 20 dage før pakkerejsens begyndelse. Stk. 3. Hvis prisforhøjelsen overstiger 8 pct. af pakkerejsens samlede pris, finder § 18 anvendelse. Stk. 4. Ved prisfald har rejsearrangøren ret til at fradrage omkostningerne ved tilbagebetaling til den rejsende. Rejsearrangøren skal efter anmodning fra den rejsende forelægge dokumentation for disse omkostninger.

Rejsebureauer kan ifølge pakkerejseloven forhøje prisen med op til otte procent for en rejse, hvis for eksempel prisen på brændstof eller afgifter stiger, uden af kunden kan annullere rejsen.

Hvis rejsebureauet ændrer prisen med mere end otte procent, har kunden ret til at annullere rejsen og få sine penge retur.