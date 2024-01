2. februar sker det.

Langt om længe løftede Apple mandag sløret for, hvornår deres Vision Pro-headset udkommer.

Det længe ventede headset bliver det amerikanske selskabs største lancering af et spritnyt produkt længe, og forskellige videoer af headsettet har allerede skabt omtale.

»Det var da en total wow-oplevelse,« siger Sofie Hvitved om præsentationen.

Hun er fremtidsforsker og head of media på Instituttet for Fremtidsforskning i København og hun så Apples video om Vision Pro i sin egen virtual reality-brille for at få den fulde oplevelse.

En helt ny måde at bruge en computer på.

Virtual reality, kendt fra vr-briller, som for eksempel bruges til at spille, og augmented reality, kendt fra for eksempel Pokémon Go, har længe eksisteret, og nye produkter udkommer regelmæssigt.

Alligevel har det ikke sådan for alvor bidt sig fast og derfor er det markant, at Apple nu bevæger sig ind i et helt nyt felt, de ikke har været i før.

Deres Vision Pro-headset bliver præsenteret under sloganet 'Den rumlige computers æra er kommet', og kombinerer førnævnte ar- og vr-teknologier, så man med headsettet på kan navigere både i den virkelig verden og den virtuelle verden på samme tid.

Headsettet har kameraer rettet mod dine øjne, så folk kan se dine øjne, selvom de er gemt væk bag en sort skærm. Foto: Apple

»Det betyder, at de føler, at markedet er ved at være modent til at tage imod den her nye teknologi. De har arbejdet på det i mange, mange år, hvor de har samlet patenter og set på modenheden af teknologien og markedet,« siger Sofie Hvitved.

Apple har flere gange bevist, at de kan skabe et marked. Det skete med den første iPhone, det skete med iPad'en, og senest begyndte smartwatch-hypen også først at rulle, da Apple troppede op.

»Når de lancerer noget, plejer det at være gennemtænkt,« siger Sofie Hvitved.

Første udgave af Vision Pro er dog nok ikke tiltænkt gud og hver mand. Slet ikke. Vil du købe et, skal du hoste op med 3.499 dollar – eller små 24.000 danske kroner. Og så bliver det i øvrigt kun lanceret i USA til at begynde med.

»Det siger noget om, hvilke mennesker de er ude efter. Det er et meget eksklusivt produkt, det her.«

»Men det viser en retning.«

Og den retning er en helt ny måde at bruge skærme på. At bruge computere på.

»Det er en sammensmeltning mellem fysiske og virtuelle virkeligheder på en eller anden måde vendt væk fra skærme – selvom du har en skærm foran dig,« siger fremtidsforskeren og uddyber, at også Facebook og Meta har arbejdet med deres mixed reality-headset Meta Quest.

Men hvad skal man bruge det til?

Apple selv skriver i deres pressemeddelelse, at 'Vision Pro er et revolutionerende rumligt computersystem, der revolutionerer den måde, mennesker arbejder, samarbejder, forbinder, genoplever minder og nyder underholdning på'.

Hvis alt går vel, tror Sofie Hvitved på, at det kan betyde voldsomt meget for os alle sammen.

»Det kan bringe kæmpe forandringer til måden, vi lever vores liv på.«

Hun nævner, at det kan ændre måden, man fikser ting eller lærer ting på. Kombineret med kunstig intelligens vil du kunne kigge på en guitar og få tips til at lære at spille. Eller kigge på din cykel, der er gået i stykker og få vist, hvad du skal skrue på.

»Men det her er trods alt bare første udgave. Jeg tror, man skal have tålmodighed. Produkterne er stadig for dyre. Men der er nogle virkelig spændende aspekter ved det, som vi slet ikke ved, hvad man kan bruge til endnu.«