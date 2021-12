Det rammer de aalborgensiske biografer hårdt, at de ikke kan sælge billetter mellem jul og nytår.

»Vi fik heller ikke lov at sælge billetter mellem jul og nytår sidste år, ligesom vi var lukket hele første kvartal. Jeg håber ikke, det kommer til at vare så længe, for det gør ondt,« siger daglig leder af Biffen Nordkraft, Karin Fast.

Biograferne skal nemlig holde lukket fra søndag klokken 8. Det sætter en gevaldig kæp i hjulet for de helt store gå-i-biografen-dage mellem jul og nytår.

I næste uge havde de udsolgte forestillinger til den elskede julefim 'Love Actually', ligesom den populære klassiker 'The Neverending Story' skulle have spillet for en udsolgt sal.

For Biffen Nordkraft er julen og foråret den periode, hvor de tjener de penge, de skal leve af resten af året.

»Men der er jo ikke noget at gøre ved det. Vi må rette ind,« lyder det fra Karin Fast.

Der var ellers store premierefilm på tapetet i julen. Blandt andet opfølgeren til 'Hvidstensgruppen', den længe ventede efterfølger til 'Matrix'-trilogien samt den nye 'Spiderman'-film, der lige har fået premiere i denne uge.

Men også mange børnefilm havde premiere i juledagene.

»For en uge siden havde jeg ikke set en nedlukning for biograferne komme. Jeg havde en naiv drøm om, at vi fik lov at fortsætte julen over,« siger Jan Ringtved fra Nordisk Film biografen i Kennedy Arkaden, og fortsætter:

»Vi skal faktisk et stykke tilbage, før vi har haft så bredt et udvalg af film. Det er jo kæmpe film, og det kunne have været en vanvittigt god jul for os.«

Han er godt træt af, at de nu igen mister muligheden for at tjene penge i de dage, hvor biograferne typisk sælger mange billetter. Men det er ikke det værste.

»En ting er forretningen i det her, men en anden ting er mine kære medarbejdere. Jeg har simpelthen så ondt af dem. De elsker at gå på arbejde, de elsker at være sammen med deres kollegaer, og nu skal de sendes hjem igen. Det er det, jeg er mest ulykkelig over,« siger Jan Ringtved, der også fortæller, at der lige har været to medarbejdere forbi hans kontor for at spørge til, om de må møde ind lørdag, selvom de egentligt ikke har vagt.

Nedlukningen af biografen på Kennedy Arkaden går ikke ud over de kunder, der har købet et abonnement til biografen. Man bliver kompenseret, imens biografen er nedlukket, fortæller Jan Ringtved.

»Der er bare nogle ting her i livet, man ikke kan kontrollere. Og så hjælper det ikke, man går og mugger over det,« slutter biografchefen.