Før folketingsvalget sagde det færøske folketingsmedlem Sjúrdur Skaale fra partiet Javnadarflokkurin, at han nødigt ville ende med at skulle afgøre, hvem der bliver Danmarks statsminister.

I maj foreslog han derfor overfor Berlingske derfor, at de nordatlantiske mandater på forhånd skulle aftale altid at pege på den statsministerkandidat med størst opbakning i Danmark.

Men det vil han ikke længere love.

»Vi peger som udgangspunkt på Mette Frederiksen og vores søsterparti,« siger Sjúrdur Skaale.

Hans støtte til Mette Frederiksen kræver nu, at de først taler sig til rette, fortæller han til B.T.

»Der er ingen, der støtter nogen betingelsesløst. Så får man intet ud af det politisk,« siger han.

Sjúrdur Skaale skal mødes med Mette Frederiksen i morgen fredag. Dog vil han ikke dele, hvilke krav han møder op med.

»Det kommer jeg ikke til at sige noget om. Det er klart, at ethvert parti har nogle ønsker. Det har vi også.«

Uden de nordatlantiske mandater har Mette Frederiksen ikke mulighed for at skabe et flertal uden om Moderaterne og blå blok.

Før valget sagde Sjúrdur Skaale til Berlingske, at han ville have en »dårlig smag i munden«, hvis han brugte sit mandat på en måde, så »flertallet i Danmark ikke fik deres vilje«.

Men nu siger han altså, at hvis mødet med Mette Frederiksen (S) ikke går, som det nordatlantiske mandat regner med, er det ikke længere tilfældet.

»Vi forventer, at vi får en god samtale og samarbejde, men hvis vi mod forventning ikke kan tale os til ret, så er der en anden situation – og den udtaler jeg mig ikke om, før det bliver tilfældet,« siger Skaale.

Men I kommer jo netop til at tippe valget, som du har udtalt, du ikke ønsker, hvis I ikke peger på Mette Frederiksen?

»Vi forventer også at pege på hende.«

