Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Udviste udlændinge på Kærshovedgård skal spærres inde, hvis de er dømt for terror eller er under mistanke for at være radikaliseret.

Det foreslår Dansk Folkeparti, som dermed vil fængsle personer, der ellers allerede har afsonet deres fængselsstraf.

»Det er jo en skandale, at Kærshovedgård er blevet en regulær rede for radikaliserede og terrorister. Vi vil ikke acceptere, at de bare går frit rundt i samfundet,« siger partileder Morten Messerschmidt (DF).

Meldingen kommer, efter B.T. har afdækket, at flere beboere er kommet under mistanke for radikalisering under deres ophold på det omstridte udrejsecenter.

Samtidig advarer Politiets Efterretningstjeneste om, at Kærshovedgård kan blive en terrorrede, hvor der etableres nye netværk.

Dansk Folkeparti foreslår at fængsle personer, der er dømt for grov kriminalitet som terror og vold eller er under mistanke for radikalisering, og at de alternativt skal bære fodlænke.

»De folk, der er dømt til udvisning, men nægter at rejse ud, må sidde i fængsel, indtil de kommer på bedre tanker,« siger Morten Messerschmidt.

Det er personer, der allerede har afsonet deres straf i et fængsel, og som enten ikke vil eller kan udrejse. Hvorfor vil I fængsle folk, der allerede har afsonet deres straf?

»Det her er jo nogle folk, der ægger til terror, radikaliserer muslimske grupper og er til fare for samfundet. Det kan godt være, at de har udstået straffen for det, de har lavet, men at de bare går frit rundt og stadigvæk kan udøve deres virke, er helt uacceptabelt.«

Det er et grundlæggende retsstatsprincip, at vi ikke fængsler folk på må og få, uden at de er dømt og har fået en fængselsstraf. Vil I bryde konventionerne med åbne øjne?

»De skal ikke bare gå rundt i samfundet, selv om alle mulige gamle konventioner måtte sige det.«

Så er I er klar til at bryde konventionerne?

»Vi er til enhver tid klar til at bryde konventionerne, når det handler om danskernes tryghed, sikkerhed og retsbevidsthed.«

Hvem er beboerne på Kærshovedgård? Der bor 224 personer på Kærshovedgård. 101 personer er kriminelle udvist ved dom.

32 personer er på 'tålt ophold' og kan ikke sendes hjem, fordi de risikerer tortur eller forfølgelse i hjemlandet. De er blandt andet dømt for terror, vold, røveri, narkokriminalitet, seksualforbrydelser og drab/drabsforsøg. To af personerne har været på tålt ophold i Danmark i over ti år.

81 personer er afviste asylansøgere.

Ti personer er 'øvrige'. Det er blandt andet syriske flygtninge, der har fået inddraget opholdstilladelse/er blevet nægtet forlænget opholdstilladelse, fordi myndighederne vurderer, at sikkerhedssituationen i hjemlandet er forbedret.

Ud af de i alt 224 beboere er der 198 mænd og 26 kvinder. Kilde: Tal udleveret af Udlændingestyrelsen og Hjemrejsestyrelsen.

Det er allerede vurderet, at det ikke kan lade sig gøre at fængsle dem, og der er ikke politisk flertal for at bryde konventionerne. Hvorfor kommer I ikke med et realistisk forslag, der kan blive ført ud i virkeligheden, i stedet for noget, der virker hårdt og nok aldrig bliver til virkelighed?

»Fordi Kærshovedgård er en skændsel. Når politikerne herinde siger, at det ikke kan lade sig gøre, er det ikke rigtigt. Det er, fordi de ikke er villige til at tage de nødvendige skridt i forhold til nogle konventioner, som er skrevet for 60-70 år siden.«

Men virkeligheden er, at der ikke er politisk flertal for at bryde konventionerne og fængsle dem. Så hvorfor kommer I ikke med et forslag, der er mere realistisk?

»Af to årsager. For det første er det danskerne, der sammensætter Folketinget, så man kan jo sammensætte et folketing, der vil de her ting. For det andet har jeg rigtig mange gange hørt folk sige til Dansk Folkeparti, at noget ikke kunne lade sig gøre, og som i dag er virkelighed.«

Dansk Folkeparti ligger omkring spærregrænsen. Tror du ikke, at der ville være flere vælgere i at komme med et politisk forslag, som rent faktisk kan blive til virkelighed?

»Det er altid Dansk Folkeparti, der har skubbet til grænsen for, hvad der har kunnet lade sig gøre. Det er netop det, der er Dansk Folkepartis berettigelse på Christiansborg. Vi udfordrer den virkelighed, som de andre partier ikke vil forholde sig til.«