En beboer på Udrejsecenter Kærshovedgård er under mistanke for at være leder af terrorgruppen al-Qaeda i Skandinavien.

Det fremgår af en indberetning om mistanke om radikalisering, som B.T. er i besiddelse af.

Personalet på Kærshovedgård indberettede mistanken til Politiets Efterretningstjeneste og Midt- og Vestjyllands Politi i maj i år.

»Det er bekymrende, hvis en af vores beboere vitterlig er formand for al-Qaeda i Skandinavien,« står der i indberetningen.

Ifølge indberetningen er der mistanke om, at han »laver aktivistisk arbejde«.

Sagen er meget bekymrende, vurderer Tore Hamming, der er ekspert i jihadisme og terrorisme.

»Det vidner om, at der er en person, der i hvert fald selv identificerer sig med al-Qaeda og støtter al-Qaeda. Det er jo foruroligende, at der sidder folk i Danmark, der sympatiserer med terrorgrupper,« siger han.

Tore Hamming forklarer, at al-Qaeda ikke er organiseret på en måde, hvor der er egentlige ledere rundtomkring i verden, men at der er kontaktpersoner.

»Der er nogle kontaktled rundtomkring i verden, som har gode forbindelser til al-Qaeda-folk i for eksmpel Syrien eller Afghanistan. Det kan godt være, at han kender nogle al-Qaeda-folk og har kontakt, som han videregiver til andre,« siger Tore Hamming.

Bag om historien B.T. er i besiddelse af indberetningen om mistanke om radikalisering. B.T. har gengivet visse oplysninger fra den, men kan ikke oplyse yderligere detaljer af hensyn til blandt andet involverede personer.

Denne sag er ikke det eneste tilfælde, hvor en person er blevet indberettet for mistanke om radikalisering, på Kærshovedgård.

I år har der været i alt to sager om bekymring om radikalisering på udrejsecentret, viser nye tal, som Udlændingestyrelsen har udleveret til B.T.

Før sommer advarede Politiets Efterretningstjeneste også om, at det omstridte udrejsecenter ved Ikast kan blive en terror-rede, der udklækker nye terrorister.

»Der er en koncentration af tidligere terrordømte og andre muligt radikaliserede løsladte, som er udvist i forbindelse med dom, på Udrejsecenter Kærshovedgård. I det kommende år er det sandsynligt, at antallet vil stige yderligere,« står der i PETs seneste vurdering af terrortruslen mod Danmark.

»Det er sandsynligt, at nogle udviste terrordømte og personer med sympati for militant islamisme vil søge at etablere nye netværk eller styrke eksisterende netværk med ligesindede under ophold på Udrejsecenter Kærshovedgård,« står der videre.

Beboerne på Kærshovedgård har opholdspligt, men kan ellers bevæge sig frit rundt.

Det er både afviste asylansøgere og kriminelle udviste udlændinge, der bor på udrejsecentret. Nogle af de kriminelle udlændinge er på tålt ophold og kan ikke udsendes af Danmark, fordi de risikerer forfølgelse som for eksempel dødsstraf i deres hjemland.

Tore Hamming mener, at sammensætningen af personer på Kærshovedgård er dybt problematisk.

»Det er vanvittigt, at man har lavet den her konstruktion fra politisk hold. Der sidder rigtig mange mennesker, der er meget sårbare, og som absolut ingen fremtidsudsigter har, og dem sætter du så sammen med radikaliserede typer, som heller ingen fremtid har. Det kan kun gå helt galt,« siger han.

B.T. har stillet en række spørgsmål til Udlændingestyrelsen og Midt- og Vestjyllands Politi, som begge henviser til PET.

PET har »ingen kommentarer« til sagen.