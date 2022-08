Lyt til artiklen

Nu er det nok.

Regeringen skal forklare sig og komme med en klar plan for Kærshovedgård.

Så kontant er meldingen fra flere partier i både rød og blå blok, efter B.T. har afsløret, at en beboer på Udrejsecenter Kærshovedgård er mistænkt for at være leder af Al-Qaeda i Skandinavien.

»Det her er forfærdelig alvorligt,« konstaterer udlændingeordfører Mads Fuglede fra Venstre.

Danmarksdemokraterne med Inger Støjberg i spidsen vil kalde justitsminister Mattias Tesfaye (S) og udlændingeminister Kaare Dybvad Bek (S) i samråd. Venstre bakker op om samrådet.

»Regeringen må forklare sig og give os en sikkerhed for, at der er fuldstændig styr på den her mand. Det her er så alvorlig en sag, så regeringen kan simpelthen ikke fralægge sig ansvaret,« siger Inger Støjberg.

Da du var udlændingeminister, var der også beboere mistænkt for radikalisering på Kærshovedgård, og du fik ikke løst det. Hvad er forskellen?

»Vi kom jo op med en løsning om en øde ø (Lindholm, red.) for at få de værste væk. Regeringen har lovet en løsning, efter de forkastede vores øde ø, og de har haft næsten fire år. Nu er de nødt til at komme op med noget. De kan simpelthen ikke være det bekendt over for danskerne,« siger Inger Støjberg.

Venstre er enig i, at regeringen må forklare den konkrete sag, og hvad der skal ske med Kærshovedgård.

»Nu er der en konkret sag. Den er så graverende, så de skal svare på, hvad vi gør nu. Jeg vil ikke have flere floskel-svar af regeringen. Nu vil jeg have hånd i hanke med den her udfordring, og hvad man har tænkt sig at gøre, så problemet ikke bliver større,« siger Mads Fuglede.

Foto: ANDREW KELLY Vis mere Foto: ANDREW KELLY

Politiets Efterretningstjeneste advarer om, at der sidder en stor gruppe af tidligere terrordømte og muligt radikaliserede personer på Kærshovedgård.

Ifølge PET er der risiko for, at udrejsecentret bliver en terrorrede, hvor der etableres nye netværk, og at de udgør en terrortrussel.

»Det er fuldstændig vanvittigt, at man ikke har fået adskilt og afsondret de her grupper af radikaliserede på et særligt udrejsecenter kun for dem. Jeg er ligeglad med, hvor det er henne. Det skal bare være noget, der er helt afsondret,« siger Mads Fuglede.

På Kærshovedgård bor der både afviste asylansøgere og kriminelle udlændinge, der er udvist ved dom. Blandt de kriminelle er der blandt andet terrordømte.

Enhedslisten mener også, at regeringen må på banen og finde en løsning, så kriminelle og ikke-kriminelle bliver adskilt. Ifølge retsordfører Rosa Lund er sagen om den mistænkte Al-Qaeda-leder »dybt bekymrende«.

»Det understreger, at der er nødt til at ske noget på Kærshovedgård. Beboersammensætningen er så sammensat, og jeg frygter, at der er en leder fra en terrorcelle, der kan lokke nogle sårbare mennesker med sig. Det vil være skrækkeligt,« siger hun.

Udlændinge- og og integrationsminister Kaare Dybvad Bek oplyser, at regeringen har bedt en særlig indsatsgruppe se nærmere på udfordringen med, at der bor terrordømte og radikaliserede sammen med andre grupper på Kærshovedgård.

Derudover arbejder myndighederne på »højtryk« for at få sendt flere kriminelle udlændinge ud af landet, lyder det fra ministeren.

»Det skal ikke være nogen hemmelighed, at flere beboere på udrejsecenteret har et indædt had til vores land og vores frihedsrettigheder. Jeg tager skarp afstand fra den slags ekstreme og pilrådne værdier. De hører ingen steder hjemme i Danmark,« siger udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek i et skriftligt svar.

En stor del af de kriminelle udlændinge er imidlertid på tålt ophold og kan ikke udsendes af Danmark, fordi de risikerer forfølgelse i deres hjemland.

Justitsminister Mattias Tesfaye afviser at kommentere den konkrete sag om den mistænkte Al-Qaeda-leder.

I et skriftligt svar udtaler han generelt, at »vi som samfund bliver nødt til at være yderst opmærksomme på, at vi har fjender, der ikke vil os det godt.«