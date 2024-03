Hvis der skal laves en dansk fodboldfilm de kommende år, så står en Oscar-vinder klar i kulissen.

For filminstruktøren Thomas Vinterberg er nemlig fristet af at bevæge sig ind i fodbolduniverset i fremtiden.

Det fortalte han tirsdag aften, da B.T. mødte ham ved Parken inden Champions League-braget mellem FCK og Manchester City.

»Jeg ville godt lave fodboldfilm, for jeg synes, det er sjovt,« lød det fra den verdensberømte filminstruktør, inden han dog indrømmede, at han nok lige skal have set lidt mere fodbold, før han begynder at instruere noget inden for det felt.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Jeg ved ikke, om jeg ved nok om det, for jeg er ikke en novice inden for fodbold. Men jeg prøver at lære det,« forklarede han videre.

Thomas Vinterberg vandt i 2021 en Oscar for bedste udenlandske film for 'Druk'.

Samme år var han ligeledes nomineret til en Oscar for bedste instruktør for samme film.

Onsdag aften så han FC København tabe med 1-3 til mægtige Manchester City i det første af to 1/8-opgør i Champions League.

I videoen øverst i artiklen kan du se interviewet med Thomas Vinterberg.