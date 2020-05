Piers Morgan har fået nok af visse fodboldspilleres opførsel under coronakrisen.

'De idioter pletter på uretfærdig vis omdømmet for alle fodboldspillere, og de udgør en hån over for den plan, der skal bringe Premier League tilbage,' tordner han.

Den engelske tv-vært reagerer via Twitter på den seneste skandale i engelsk fodbold, hvor Chelsea-spilleren Callum Hudson-Odoi fik besøg af politi og ambulancefolk natten til søndag.

Her havde fodboldspilleren inviteret en model hjem til sig midt om natten, efter at de havde chattet sammen på sociale medier.

Callum Hudson-Odoi har bragt sig selv i uføre. Foto: GLYN KIRK Vis mere Callum Hudson-Odoi har bragt sig selv i uføre. Foto: GLYN KIRK

Politiet har siden bekræftet over for engelske medier, at de blev tilkaldt af en kvinde, der følte sig 'utilpas'.

Callum Hudson-Odoi var den første Premier League-spiller, der blev testet positiv for covid-19, hvilket skete umiddelbart inden, at ligaen endegyldigt blev sat på pause.

Endnu er der ingen færdige planer for, hvordan fodbolden igen skal rulle i England, men Piers Morgan mener, at det bør få konsekvenser for de spillere, der har overtrådt corona-retningslinjerne.

'De burde få besked på, at hvis de bliver afsløret i at bryde reglerne for nedlukningen på denne måde, vil de blive udelukket fra at spille, hvis fodbolden kommer i gang igen,' skriver Piers Morgan, der er vært på 'Good Morning Britain', på Twitter.

Callum Hudson-Odoi er nemlig ikke den første fodboldspiller i England, der kommer i et uheldigt søgelys i forbindelse med coronanedlukningen.

Ikke mindst Manchester Citys Kyle Walker har – ved flere lejligheder, faktisk – overtrådt alle gældende retningslinjer, blandt ved at købe prostituerede til at komme hjem til sig.

Det har Piers Morgan i øvrigt også tidligere harceleret over.

Også Aston Villas Jack Grealish kom i uføre, da han kørte galt i sin bil efter at have været til fest hos en ven. Det umiddelbart efter, at han offentligt havde opfordret folk til at overholde restriktionerne for samvær.